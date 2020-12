Frente a la amenaza de un recorte de $11.2 millones al presupuesto legislativo, impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el proyectado nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez delineó un plan para enfrentar la merma de dinero durante el próximo año fiscal.

Hernández Montazñez pondera una reducción en los presupuestos para nómina de las oficinas legislativas y de comisiones, además de una consolidación, el alquiler de espacios de la Cámara y la Superintendencia del Capitolio a entidades privadas o individuos y la contratación de investigadores externos que tendrían la encomienda de velar que no se repitan nuevos esquemas de empleados fantasmas.

El líder popular descartó recortar el Fondo de Donativos Legislativos, que asciende a $20 millones al sostener que el dinero se utiliza para ayudar a los más necesitados. También señaló que tan pronto comience la transición de poder en la Cámara, solicitará reuniones con las directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko y con el gobernador Pedro Pierluisi.

“Para fiscalizar al ejecutivo tenemos que mostrar también nuestro desempeño. Tener prudencia y transparencia en el gasto en la Cámara porque no podemos exigirle al Ejecutivo que sea prudente y transparente si no lo podemos demostrar con acciones”, dijo. Hernández Montañez. “El reto es mantener la esencia de la Asamblea Legislativa, sus prerrogativas y responsabilidades con los recursos limitados que se van a tener. Hay que tener prioridades y atacar esos asuntos en que se gasta demasiado dinero por cosas que no tienen que ver con el trabajo legislativo”.

Hernández Montañez reconoció que no puede ofrecer cifras específicas porque el proceso de transición de poder en la Cámara no ha comenzado, pero sí se comprometió en divulgar, a todas delegaciones, los empleados y el público en general el estado financiero en que se encuentra el cuerpo que aspira dirigir en enero.

“Todas las áreas tendrán menos personal, desde las oficinas administrativas hasta la presidencia”, dijo. “El recorte es sustancial… todos los legisladores están claros en que van a tener que hacer más con menos”.

Este próximo cuatrienio la dirección de la Superintendencia del Capitolio responderá al presidente de la Cámara, por lo que Hernández Montañez vislumbra consolidar en una oficina las divisiones de Recursos Humanos, finanzas, compras, tecnología, transportación, mantenimiento y seguridad que existen en ambas entidades.

Hernández Montañez indicó, por un lado, que quiere reforzar lo que llamó la supervisión intermedia para velar que empleados y contratistas cumplan con sus deberes asignados y con las horas de trabajo. Aunque no dio detalles ni el estimado de costo, indicó que contratará auditores e investigadores de campo con esa misma misión.

“Van a certificar el cumplimento de horas trabajadas, van a estar pendiente de quién poncha y de quién no poncha. Es velar porque el que esté contratado trabaje y cumpla por lo que fue contratado y vamos a evitar los empleados fantasmas”, dijo.

El actual portavoz de la minoría popular se comprometió en establecer mecanismos, según dijo, para evitar que un empleado pueda cobrar del presupuesto de más de una oficina. Dijo que implementará tan pronto arranque en enero unas guías básicas de escalas salariales para empleados, lo que sería un primer paso para un Plan de Clasificación y Retribución.

“Con unos recursos limitados, desde el arranque en enero vamos a tener unos salarios límite. No vemos un chofer de $8,000 o un fotógrafo de $7,400. Eso será parte de una guía de control de gastos”, dijo.

Igualmente, dijo que implementará un tope sobre la compensación de global de contratistas, evitando el fenómeno que se ha dado en el pasado, incluyendo este cuatrienio, de contratistas que alegan en sus facturas haber rendido servicios para cuatro y cinco legisladores recibiendo compensaciones de seis dígitos durante un solo año.

“No habrá eso de que una persona tenga millones en contratos”, dijo.