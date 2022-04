El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, se comprometió esta mañana a que todos los miembros de la delegación que encabeza en el cuerpo legislativo entregarán la información solicitada referente al uso del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) por la vía judicial a través de un recurso que presentó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Ayer el juez Anthony Cuevas Ramos declaró a lugar una demanda presentada por Hernández Montañez para que ciertos representantes novoprogresistas que no le habían entregado la información solicitada sobre el FMM así lo hicieran en un plazo que vence hoy.

Estos son: Ángel Bulerín, Yashira Lebrón, Joel Franqui, Luis “Junior” Pérez, Gabriel Rodríguez Aguiló, Jorge “Georgie” Navarro, Víctor Parés, Juan Oscar Morales y Ángel Morey.

Méndez indicó esta mañana que se estará enviando la información a Hernández Montañez. No obstante, alegó que algunos de sus correligionarios hicieron pública la información en sus redes sociales.

El líder novoprogresista destacó, además, que tanto él como los otros nueve representantes de distrito no fueron emplazados con la demanda del presidente de la Cámara.

“Como parte de nuestro compromiso continuo con la transparencia en la función pública y el uso de los fondos, sin que nadie nos obligue, publicamos en todas nuestras redes sociales los datos relacionados con las recomendaciones de asignaciones a la Autoridad de Tierras realizadas para asistir a los residentes de los distritos representativos para servicios y obras de mejoras permanentes. Emplazamos al presidente de la Cámara a que haga público todas sus recomendaciones, al igual que la de los representantes de distrito del Partido Popular Democrático, como nosotros hicimos días atrás”, dijo.

“No hemos sido notificados de la demanda y mucho menos de la decisión del honorable juez Anthony Cuevas. No fuimos emplazados en ningún momento, pero nosotros somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, así que procederemos a brindarle al Presidente los datos que hicimos públicos la semana pasada y que todo el mundo tiene. Irónico que el presidente en su petición al tribunal dijera que hizo público los datos de él y que por eso la orden no le aplica; así con esa lógica no nos debe aplicar, pero todos sabemos los líos que atraviesa esa delegación. La insistencia del presidente de la Cámara en esta información, que brindamos libremente al pueblo, es otro intento de desviar la atención del descalabro que vive el Partido Popular Democrático. Aquí nosotros no vamos a ser objeto de persecución política por parte de un presidente que actúa como dictador”, agregó.