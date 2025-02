El presidente del Senado , Thomas Rivera Schatz , afirmó este martes que no tiene “ninguna agenda” contra la secretaria designada del Departamento de Justicia , Janet Parra , ni los demás nominados de la gobernadora Jenniffer González que aún aguardan confirmación legislativa.

Sostuvo, sin embargo, que no evaluará las credenciales de los designados hasta tanto completen los requerimientos exigidos por la Cámara alta.

“ No hay aquí ninguna agenda, ni ninguna razón para ocultar nada. Si alguien no tuviera mi voto, yo lo digo ; si alguien tuviera problema, le escribiría a la gobernadora y se lo diría”, señaló.

La semana pasada, trascendió que Parra no contaba con los 15 votos mínimos para su confirmación ante preocupaciones de algunos senadores porque, tras renunciar a Justicia en 2022, defendió a dos presuntos miembros de una organización criminal que habría estado bajo investigación suya mientras dirigió la División de Crimen Organizado y Drogas.

Abordado por El Nuevo Día sobre el encuentro, Rivera Schatz dijo este martes que se trató de “una reunión normal”. Hasta ayer, lunes, Parra no había completado los documentos exigidos por el Senado para su confirmación. “Ella dijo ayer que los iba a tratar de entregar esta semana, pues, bien, me alegra mucho que los entregue. Nosotros no tenemos ninguna agenda particular”, expresó, tras participar de la vista de confirmación de los designados al Cuerpo de Bomberos y el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos.