Se despide José Vargas Vidot tras no revalidar como senador por acumulación en las elecciones generales

“Para algunos, derrota, para otros victoria, y es que así es la vida entre anochecer y amanecer, entre poesía y prosa, entre veredas y calvarios. Me ha tocado ganar siempre y este momento no es la excepción, porque ganar para mi es luchar, no conquistar, es construir y es caminar con sentido de metas. Y así se resumen todos estos hermosos ocho años de pura construcción, de dialogo liberador, de puro amor a la patria descrito desde la solidaridad que es la ternura de los pueblos. Yo soy un sembrador de sueños y esta travesia por la legislatura no ha sido otra cosa que una honrosa oportunidad para sembrar esperanza y para cosechar bendiciones”, resaltó Vargas Vidot en su escrito.