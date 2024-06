Senado aprueba medida que restringe el aborto en menores de 15 años

“Es la continuación de la agenda para limitar los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres en las condiciones más vulnerables, como es una mujer joven enfrentando un embarazo no deseado” , dijo la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago , al reconocer que la aprobación de esta medida podría desencadenar en el desarrollo de otras piezas de legislación que atenten contra los derechos de las mujeres.

“A juzgar por la votación, esa es la línea de mucha gente. Entiendo que solamente nos opusimos seis legisladores, así que me parece penoso que ese sea el legado de fin de sesión” , expuso la legisladora sobre la medida que dispone la implementación de un protocolo para el manejo de estos casos.

Como resultado de la discusión legislativa, se incluyó lenguaje para disponer que en aquellas instancias en que la menor de 15 años o menos alegue que el embarazo es resultado de una agresión por parte de su progenitor o tutor legal, la clínica o centro hospitalario, no vendrá obligado a cumplir con el requisito de exigir la presencia de uno de los progenitores o el custodio legal, así como de la prestación del consentimiento informado por parte de estos.

“Me parece que es terrible que el Senado haya aprobado esa medida que lo que permite es que se obligue a las jóvenes que no quieran completar un embarazo a que lo completen. No se debiera obligar a ninguna mujer a completar un embarazo que no desee completar. La maternidad debe ser una acción voluntaria”, aseveró Bernabe.