La nominación del doctor Carlos Mellado López como secretario de Salud parecería no enfrentar mayores escollos, se desprende de entrevistas realizadas a miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado.

Ayer en la tarde el gobernador Pedro Pierluisi hizo un llamado público, en un comunicado de prensa, a que la Cámara alta finalmente atienda la nominación de Mellado López. También ayer, la vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, Gretchen Hau, indicó que el designado entregó toda la información requerida y anticipó que la vista pública de evaluación del nombramiento se podría celebrar la semana que viene.

Preguntada sobre el desempeño de Mellado, Hau destacó que el titular de Salud está activo en los procesos de vacunación y en comunicación con los alcaldes.

“No quiero adelantar mi voto, pero lo hemos visto en los partes de prensa (trabajando). El Departamento de Salud es un departamento importante para el país y más aún cuando hay un aumento de casos de COVID-19. Pero hay otros temas adicionales que hay que evaluar”, señaló.

Por su parte, María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, indicó que no se ha reunido con el nominado debido a que siempre que intenta separar una fecha ocurre alguna situación inesperada.

“El tema evidente es todo el manejo de la pandemia, no solamente la vacunación, también la eficiencia de los sistemas de rastreo y la puesta en vigor de las Órdenes Ejecutivas. Sin embargo, hay otros temas fundamentales como la falta de acceso a servicios de salud y la inexistencia de programas de promoción de salud. Hay especialistas que han indicado que los problemas de acceso a salud por limitaciones de cupo han impedido que personas den seguimiento a sus condiciones crónicas o que reciban a tiempo un diagnóstico. Eso es una consecuencia de la pandemia y no se le ha dado mucha atención”, señaló.

Santiago argumentó que Mellado López cuenta con todas las facultades para ejercer el cargo, aún sin estar confirmado. La legisladora indicó que no ha tomado una determinación sobre cómo votaría, pero igualmente comentó que, al momento, no conoce de alguna situación que descalifique a Mellado López para ocupar la posición.

José Vargas Vidot, senador independiente, argumentó que quiere conocer de Mellado cuál es su plan salubrista para el país, los pasos tomados para evitar los actos de corrupción del pasado cuatrienio en el Departamento de Salud como la compra fraudulenta de pruebas COVID-19 y qué está haciendo para atender la escasez de presupuesto y la falta de personal, específicamente en Centro Médico.

“También quiero saber los criterios para la certificación de las escuelas (en el contexto de las reapertura), los protocolos para evitar contagio en las mismas, qué visión tiene sobre los requerimientos de servicio a la tercera edad, a las personas con discapacidad funcional y qué soluciones tiene para el posible desalojo de Rehabilitación Vocacional”, mencionó.

El senador de segundo turno también quiere conocer la relación de Mellado López con la Junta de Supervisión Fiscal y cómo atenderá la salud mental.

“Quisiera saber si existe una relación de trabajo formal entre los municipios en el área de salud, qué cree sobre un sistema uniforme de respuesta a trauma, qué visión tiene sobre las adicciones problemáticas, qué planes tiene frente a la proliferación de dispensarios de cannabis, qué va a hacer frente a un sistema primario de salud fragmentado, sin uniformidad, sin objetivos uniformes, su posición frente a las aseguradoras, su plan hacia las personas sin hogar y cuál es su percepcion del decadente sistema de salud correccional”, sostuvo.

Vargas Vidot reconoció que tiene “muchas preguntas” y sostuvo también que ha visto en Mellado López un buen desempeño en áreas críticas. Sin embargo, recalcó en la necesidad de conocer los procesos gerenciales y los controles internos en el Departamento de Salud.

Ana Irma Rivera Lassén, Movimiento Victoria Ciudadana (MVC): “Lo que nos mueve en MVC es el tema de la Reforma de Salud y vamos a hacer preguntas sobre qué piensan él sobre las aseguradoras y su monopolio y su visión de un sistema de salud universal o con pagador único. Queremos saber dónde se ubica en ese tema”, dijo al insistir que el derecho a la salud es un derecho universal y esencial y tiene que ir por encima de las ganancias de las aseguradoras.

Señaló que el tema de la paridad en fondos federales podría ser un asunto mejor manejado por la comisionada residente Jenniffer González. Sin embargo, Rivera Lassén recalcó que si le interesa conocer cómo se hacen los desembolsos y las transferencias.

Rivera Lassén indicó que no ha recibido información que, en estos momentos, lo inhabilite. No obstante, indicó que tomará una decisión sobre el nominado luego de escucharlo en una vista pública.

Migdalia González, del Partido Popular Democrático, sentenció que al tope de la lista de prioridades se encuentra el futuro del Centro de Trauma de Mayagüez. Actualmente opera una sala estabilizadora de limitada capacidad en el Centro Médico Ramón Emeterio Betances en ese pueblo. González indicó que se ha reunido individualmente con Mellado López.

“Discutimos muchos asuntos relacionados a la salud y la conversación giró en torno a la pandemia también. Pero más allá de eso, teníamos que discutir el tema del Centro de Trauma de Mayagüez. Indicó que no lo ha visitado (la reunión fue hace cerca de un mes) y le pregunté si esa instalación podía ser rehabilitada, pero me dijo que, de lo que ha hablado con asesores y otras personas, no cumple y que lo viable sería construir una nueva instalación. Él cree mucho en un sistema de trauma que opere a nivel de toda la isla, así que una vez sea confirmado me voy a estar reuniendo con él para darle seguimiento”, detalló.

González reconoció que la idea de que la población del oeste tenga que esperar por la construcción de un nuevo hospital, en momentos en que ya hay planes de que se construya un Centro de Trauma nuevo en San Juan, puede ser dura de aceptar considerando el tiempo de espera. “Pero podemos trabajar dos alternativas: que se identifiquen fondos para la nueva construcción, pero se pueda ampliar la unidad estabilizadora para pacientes que luego serían llevados a Río Piedras”.

González también insistió en que el Departamento de Salud debe identificar los recursos para rescatar el turno de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. que fue eliminado de la clínica manejada por Pepino Health Group, en San Sebastián. En cuanto al tema de salud mental, señaló que se deben establecer planes en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, particularmente al atender a la población con problemas de adicción a sustancias controladas.

William Villafañe, quien milita en el Partido Nuevo Progresista, destacó que no conoce a un solo senador penepé que le votaría en contra a Mellado López y comentó que, si bien el nominado puede ejercer todos los poderes de su cargo, el proceso de reuniones con senadores para garantizar los votos siempre le consume tiempo de la agenda de los designados.

“Además, el doctor Mellado no es una persona desconocida ni nueva para la Legislatura. Fue Procurador del Paciente, tuvo un gran desempeño en esa posición y como doctor también aspiró a la presidencia del Colegio de Médicos y siempre ha estado en la discusión pública”.

Villafañe indicó que, más allá del tema del manejo de la pandemia, Mellado López debe abundar sobre sus planes con el Centro Comprensivo del Cáncer, la reacreditación del programa de neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas, la necesidad de que se aumente la cantidad de médicos especialistas en ciertas áreas, que explique cómo el país se está preparando para atender una población cada vez más envejecida y cómo atenderá la necesidad de ampliar el Centro de Trauma de Mayagüez.

Villafañe indicó que Mellado López se ha reunido con el caucus penepé pero, al menos en su caso, no ha sostenido una reunión individual con el nominado.

“Hemos tenido comunicaciones”, dijo.

Ramón Ruiz Nieves, senador del Partido Popular Democrático, dijo que ha sostenido una reunión individual con Mellado López de la que salió convencido que el nominado “tiene un plan de salud para Puerto Rico”.

“Es un plan de trabajo para cada área que va a presentar a la Legislatura y tiene una visión clara como secretario de Salud”, señaló.

Ruiz Nieves dio por bueno el compromiso que, dijo, tiene Mellado López con los centros de trauma de Mayagüez y Río Piedras e igualmente sus planes de desarrollar un centro de trauma en el sur.

Ruiz Nieves es senador por el Distrito de Ponce y señaló que los alcaldes del distrito se han mostrado complacidos con los planes de vacunación contra el COVID-19 que Mellado López ha diseñado.

Señaló que, al momento, no le ha llegado información que inhabilite al médico de ocupar el cargo en propiedad. Incluso, el senador recalcó que quien tiene la mayor responsabilidad de detener la racha de contagios de COVID-19 no es Mellado López, sino el gobernador Pedro Pierluisi.

“Se ha dado entender que lo que ha causado el problema son las reuniones familiares, pero hay que mirar el ciclo del 8 al 16 de abril, cuando hubo un crecimiento de 6,000 casos y 46 muertes en ocho días. Son los centros comerciales... las tiendas por departamento y los restaurantes, es ahí que se ha perdido el control”.

Ruiz Nieves señaló que solo el gobernador, con una Orden Ejecutiva que amplíe el toque de queda, puede evitar aglomeraciones de personas en un intento por frenar los contagios.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, dijo que el análisis del nombramiento de Mellado “es un ejercicio en curso”. “Llegado el tiempo de la votación comunicaré mi decisión sobre su nombramiento. Por el momento, mi juicio es favorable’, sostuvo en declaraciones escritas.

Rubén Soto, Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Salud, opinió que Mellado debe tomar una posición más “enérgica” para controlar la pandemia.

“Como Senador y como puertorriqueño me preocupa el alza en los casos del COVID tanto el gobierno, como el sector privado. El secretario tiene que asumir un rol más enérgico para crear consciencia al gobernador de que no está en la ruta correcta en cuanto al control de esta pandemia”, aseveró.

“La comunidad científica que seleccionó el gobernador emitió en febrero unas recomendaciones y esta administración hizo caso omiso. Por otro lado estamos vigilantes a cada contrato que se emite con los fondos de salud y la manera de selección de los mismos. El secretario estará siendo evaluado por su ejecutoria y el equipo que seleccione para implementar los planes de recuperación de esta pandemia y para el mejoramiento del Plan médico de salud del gobierno”, agregó.

Juan Zaragoza, senador del Partido Popular Democrático, detalló en declaraciones escritas que quiere indagar si el Departamento de Salud tiene un ordenamiento administrativo adecuado, cómo se buscará que sea más ágil y una “estructura gerencial sólida”. Igualmente quiere conocer cuántos empleados se han contratado y cuántos de estos son epidemiólogos.

“Quiero conocer los contratos y si se han otorgado conforme a los nuevos procedimientos. Igualmente, quiero entender los procesos de compras, quiénes toman decisiones y si hay estándares rigurosos”, dijo.