La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, anunció hoy su renuncia, efectiva el 1 de abril.

Fueron múltiples los choques con la Legislatura en que sirvió como la portavoz de la JSF, como la propuesta derogación de la Ley 80 de despido injustificados y el rechazo a múltiples iniciativas legislativas por posturas filosóficas del ente fiscal o por argumentos fiscales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, sostuvo en declaraciones escritas que “aunque tenemos diferencias con lo que representa la Junta de Control Fiscal, reconocemos que durante el pasado año hemos logrado establecer un diálogo sincero con la señora Natalie Jaresko, que nos ha permitido establecer comunicación formal con la JCF, aprobar el primer presupuesto balanceado en los últimos cinco años, y aprobar la legislación necesaria para salir de la quiebra de Puerto Rico. Le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro profesional”.

“Esperamos que la persona que sustituya a la señora Jaresko continúe respetando los poderes y prerrogativas de la Asamblea Legislativa para mantener una buena comunicación”, agregó.

Mientras, Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara indicó que “ahora en lo que nos tenemos que enfocar es en quién la sustituye y recuerda que es otro escenario y todavía hay unas cuantas cosas por concluir. Mi experiencia, más allá de todo lo que diferimos, fue de respeto. Tuvimos un pensamiento distinto en muchas cosas, sin embargo, provocó respeto, diálogo y logramos como Legislatura ciertos triunfos. No fueron todos, pero pudimos lograr cosas que la pasada Legislatura no logró”.

El senador PNP Henry Neumann sostuvo que fue “altamente crítico, especialmente en torno a la intransigencia de no permitir aumentos a los policías y a no trabajar con las pensiones. También la intransigencia de parte de ella, con quien tuve la oportunidad de reunirme en varias ocasiones y no demostraba ningún tipo de empatía con los reclamos que se le hacían. Era muy fría, demasiado técnica y se mantenía estrictamente con los números y no era receptiva a planteamientos humanos”

No obstante, dijo que el resultado final de la gestión de Jaresko resultó ser positivo para Puerto Rico. “Ya que se recortó el 80% de la deuda. Eso es razón para celebrar y le abre las puertas a Puerto Rico para que vuelva a los mercados y reciba financiamiento”.

Para María de Lourdes Santiago, senadora del PIP, con la renuncia de la directora ejecutiva de la JSF “nos libramos de la presencia de una de las figuras más despreciables del régimen de los Estados Unidos sobre Puerto Rico; deja, sin embargo, un legado de injusticia y austeridad que pesará sobre las próximas generaciones”.

El senador independiente José Vargas Vidot describió como una ofensa que Jaresko señale que se logró un avance y que encaminó la recuperacíon fiscal del país.

“Su trabajo ha sido llevar una agenda de austeridad que ha causado y causará grandes daños, como lo es la situación con el retiro de maestros, policías y otros sectores”, dijo. “La realidad es que para mí, al igual que dije con la aprobación del plan de ajuste de la deuda, no hay nada que celebrar. Ya sus panas acreedores consiguieron lo que querían. Tanto ellos, como Jaresko se va con los bolsillos llenos de Puerto Rico. El daño ya está hecho, con la ayuda de los cómplices que tuvieron en el gobierno”.

El representante independentista Denis Márquez Reyes sostuvo que la renuncia de Jaresko es una buena notica para el país.

“Siempre fungió como el rostro más visible de las perversidades y los abusos de la Junta de Control Fiscal. No obstante, no podemos perder de perspectiva que tendrá un sustituto que continuará ejecutando los mandatos de la Junta y defendiendo a los grandes intereses en detrimento de nuestro país y la gente. El problema principal es la existencia de la Junta de Control Fiscal, como consecuencia de nuestra condición colonial, que todos los días con sus acciones precariza los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y pensionados y diversas instituciones como nuestra Universidad”, indicó al abogar por un proceso urgente de descolonización.

La representante penepé Lourdes Ramos indicó Jaresko “sembró luto, dolor y desesperanza” entre los empleados públicos.

Ante su salida y tal como, según ella, se venció a la Junta en asuntos como el Bono de Navidad y las pensiones de los jubilados del gobierno, la legisladora reclamó que la administración Pierluisi debe mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos.

“Estos años del black flu de Jaresko fueron sombríos y nefastos para los trabajadores. Nadie puede vanagloriarse de enfrentar una quiebra, siendo insensible y atroz con las esperanzas de los jubilados, policías y maestros. Con su renuncia se acabó el luto”, asintió Ramos.

El representante José Bernardo Márquez, de Movimiento Victoria Ciudadana indicó que si bien Jaresko puede abandonar su cargo “las consecuencias de sus decisiones permanecerán por mucho tiempo”.

Lo cierto es que vivió en muy buenas condiciones a costa de un pueblo que deja en muy malas condiciones. Nos tocará seguir batallando a nivel local y federal por un Puerto Rico distinto al que Jaresko quiso imponernos”, afirmó.