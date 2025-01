La semana pasada, un grupo de ocho legisladores –entre ellos, seis representantes– viajó a Madrid, España, para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). El viaje provocó que la Cámara no sesionara desde el pasado 16 de enero hasta este martes .

“Cuando traje el asunto al liderato del PNP, me dijeron que no me preocupara, que les darían deferencia a los portavoces, pero, en las últimas dos sesiones, llegando al hemiciclo, ya están asignados todos los turnos a la mayoría”, expuso.