El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, reconoció hoy que la mayoría penepé en la Legislatura cometió un error al avalar un nuevo Código Electoral, convertido en ley el mes pasado, que concentra demasiado poder en la figura del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Ese aspecto del nuevo Código Electoral es el que ha sido señalado como el factor que provocó el caos primarista del domingo en la medida en que el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, con muy poca experiencia en procesos electorales, desplegó su falta de conocimiento y carencia de asesoramiento de múltiples figuras que despidió precisamente facultado por la nueva ley.

En entrevista con El Nuevo Día, Torres Zamora indicó que a partir de enero se debe “reformular” la CEE. En entrevista por separado, Juan Dalmau Ramírez, también candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), insistió en la necesidad de derogar el nuevo estatuto y dejar que se corra el proceso de las elecciones generales con la vieja ley Electoral.

En cambio, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, sostuvo que no se contemplan enmiendas al estatuto.

Ayer, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático acordó solicitar la derogación de la nueva ley y esta mañana los representantes populares Luis Vega Ramos, Jesús Santa Rodríguez y Rafael “Tatito” Hernández insistieron en ese reclamo.

“Tenemos que mirar y posiblemente rehacer el sistema electoral y la institución. Reformular la CEE”, dijo Torres Zamora.

El vicepresidente de la Cámara reconoció que es muy tarde para hacer cambios drásticos a la nueva ley este año, tomando en consideración el poco tiempo de preparación con que cuenta la CEE para enfrentar las elecciones generales. A ese factor se le tiene que añadir las anticipadas renuncias de los comisionados electorales de Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PPD) y la de Dávila.

“La próxima Asamblea Legislativa tiene que ponerse como meta la reformulación de la CEE. Lo que pasó no debió haber ocurrido y lo que hagamos tiene que ser por consenso”, indicó Torres Zamora.

Precisamente todas las voces opuestas a la nueva ley argumentaron que el estatuto no había sido producto del consenso.

“Te puedo reconocer que se eliminaron unas plazas con una memoria institucional, unas figuras que habían trabajado en evento tras evento y posiblemente eso está jugando en contra de este proceso”, sostuvo Torres Zamora.

Exige una extraordinaria

Dalmau Ramírez insistió en la necesidad de que la Legislatura le aplique “legitimidad” a la posposición del proceso primarista hasta, preliminarmente, el próximo domingo. Como único se logra eso es mediante la aprobación de una Resolución Conjunta presentada por la gobernadora Wanda Vázquez en una sesión extraordinaria que ella no ha convocado.

“Y también que radique un proyecto para derogar el nuevo Código y sustituirlo por el anterior”, dijo Dalmau Ramírez al argumentar que temerario no es derogar el nuevo Código a pocos meses de la elección general, sino “cambiar las reglas de juego a mes de las elecciones generales”.

Dalmau Ramírez insistió en cómo Dávila cometió el error de sacar de la CEE su memoria histórica. El legislador pipiolo identificó esas figuras como los vicepresidentes Nicolás Gautier y Carlos Avilés, además del subsecretario José Crespo. Avilés y Crespo son del PIP y Gautier del PPD.

De concretarse las anticipadas renuncias de los comisionados electorales María Dolores “Lolin” Santiago y Lind O. Merle y la del propio Dávila, Dalmau Ramírez opinó que la Legislatura “debe olvidarse” del texto de la nueva ley que dispone que el partido con la mayor cantidad de votos íntegros, en este caso el PNP tras el evento del 2016, deberá nominar el nuevo presidente de la CEE. En cambio, según el Senador, se debe aplicar la regla de la antigua Ley Electoral que solo dispone que los comisionados electorales tendrán 30 días para “seleccionar” el nuevo presidente.

“Tiene que haber un pacto político del más alto nivel cívico para seleccionar a una persona con probidad moral ante el país”, dijo.

No hace falta cambios

Ríos afirmó que no percibe ambiente en la Legislatura para hacerle cambios a la nueva ley y refutó argumentos en el sentido de que Dávila provocó el caos en la CEE al despedir a las figuras con mayor experiencia.

“Los que dicen eso no saben lo que está pasando”, argumentó Ríos al plantear que las reglas de juego de esta primaria están deliniadas, no en el nuevo Código Electoral, sino en la Resolución Conjunta 37 y los reglamentos de la primaria. Sin embargo, fue el texto del nuevo Código Electoral el que facultó a Dávila a tomar las decisiones de personal que se le recriminan de manera generalizada.

“Los que dicen que el nuevo Código Electoral causó este desmadre, pues no, no, no. Es una Resolución Conjunta y el presidente de la CEE actuó de manera negligente”, dijo Ríos al insistir en que tanto Santiago como Merle tienen casi 30 años de experiencia en elecciones y ambos forman parte de lo que se conoce como las Juntas de Primarias junto a Dávila.

“Se les cae el argumento”, dijo Ríos. “Dávila les hizo una representación a los comisionados y dijo que todo iba a estar bien. Pueden hablar de la Reforma Electoral, pero no tiene nada que ver”.

Según Ríos, los vicepresidentes de la CEE no eran otra cosa que la “sombra” del Presidente y que solo estaban allí para defender el balance partidista.