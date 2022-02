La investigación sobre la presunta agresión que protagonizó el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, contra un empleado está por concluir, indicó el capitán Edwin Padilla, director del Cuerpo de Investigación Criminal de Carolina.

Ayer el personal de la Policía a cargo de la pesquisa se reunió con la fiscal de distrito de Carolina, Inés Carrau, quien solicitó que se entregaran dos subpoenas adicionales. El Nuevo Día supo que se trata de órdenes judiciales dirigidas a dos teléfonos celulares.

Preguntado si hay fecha para la radicación de cargos, dos menos grave por alteración a la paz y agresión, Padilla indicó que aún no hay un día establecido.

“Podría ser en las próximas semanas”, dijo.

El martes, el alcalde de Luquillo, Jesús Gerardo Márquez, compareció al CIC para prestar testimonio. El funcionario compartió con Aponte Dalmau el día del incidente, el 4 de febrero.

A pesar de que fiscalía firmó una orden para que el Senado proporcionara a las autoridades el listado con los nombres de los empleados de la oficina de Aponte Dalmau, estos no fueron citados por la Policía. Padilla no brindó razones para que no fueran entrevistados.

Rafael Rivera Ramos acusó a Aponte Dalmau de agredirlo e insultarlo el pasado 4 de febrero mientras se desempeñaba, en ese momento, como su chofer al llevarlo a su residencia en Carolina. El querellante, quien acudió a la Policía dos días después del suceso, ha dicho que Aponte Dalmau se encontraba en estado de embriaguez al momento de la supuesta agresión.

Rivera Ramos advirtió ayer que independientemente de cómo finaliza el caso en el tribunal, radicará una queja contra Aponte Dalmau en la Comisión de Ética del Senado.

Por disposición del Código de Ética del Senado, Rivera Ramos tiene 60 días para presentar la queja, contando los días desde el momento en que tuvo conocimiento el suceso, ocurrido el 4 de febrero.

“Sí, voy a ir a la Comisión de Ética”, dijo el hombre a El Nuevo Día ayer. “Yo estoy esperando los procesos y no lo estoy haciendo todo a la vez. Estoy proceso por proceso para no dañar la investigación, pero entiendo que tengo derecho a ir a Ética y lo haría”, dijo al señalar que tomaría ese paso aunque un juez o jueza encuentre causa contra el senador por Carolina.

“Una cosa es lo penal y lo otro es lo que se atiende en la Comisión de Ética. No van juntas”, dijo Rivera Ramos, quien insistió en no hacer declaraciones adicionales sobre detalles del caso.