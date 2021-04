El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no fue preciso esta tarde en torno a los detalles de la agenda del cuerpo legislativo para atender el nombramiento de Elba Aponte Santos como secretaria de Educación.

“La agenda acá la hacemos nosotros”, dijo Dalmau Santiago. “Hasta que no hable con los 11 compañeros (de su caucus), no tomaré una decisión final”.

El líder senatorial sí señaló que mañana tiene en agenda una reunión a las 3:00 p.m. con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y el gobernador Pedro Pierluisi. En dicho encuentro, Dalmau Santiago le comunicará al Primer Ejecutivo el ambiente que hay en el Senado en torno a la nominación, aunque fundamentado en información extraoficial que surge de la prensa o de conversaciones informales.

Según aseguró Dalmau, no ha hecho un conteo oficial entre su delegación para conocer si Aponte Santos tiene o no los votos necesarios para ser confirmada, aunque no duda que alguien más en el Senado ya ha hecho ese conteo y se lo haya notificado a Pierluisi. Se espera que necesite 14 votos ante la posibilidad de que estén presente los 27 senadores al momento de votar en el hemiciclo.

“Probablemente (Pierluisi) está evaluando qué pasará con los votos de la Comisión de Nombramientos. Cuando vea si la Comisión tiene un voto favorable o no, pues es otra herramienta que tiene para tomar una decisión”, dijo Dalmau Santiago. “Si yo convoco para mañana a la Comisión de Nombramientos y se vota, le llevo el resultado... es un escenario”, sostuvo.

El líder senatorial dijo que el caucus se reuniría en el próximo día de sesión, “a menos que los convoque por Zoom”.

Incluso, señaló que aunque la Comisión de Nombramientos tiene la potestad de emitir un informe sin recomendación alguna, para dejar que el pleno del Senado sea el que actúe sobre la nominación, esa decisión tendrá que ser avalada por el caucus de la mayoría.

El reglamento del Senado dispone que un nombramiento requiere la mayoría de los votos de los senadores presentes.

Dalmau Santiago dijo que conocerá la posición de su caucus durante una reunión virtual que espera convocar esta semana, aunque no dijo cuándo. También esta semana convocará a los miembros de la Comisión de Nombramientos para también auscultar la posición de sus integrantes.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago dijo a El Nuevo Día que, hasta ahora, la costumbre de la Comisión de Nombramientos, dirigida por Dalmau Santiago, es que se envían por correo electrónico los informes, sea recomendando o no recomendando los nombramientos. Hasta el momento no se ha hecho una sola reunión, presencial o virtual, de los miembros de la comisión.

Ese envío del informe es lo que, hasta ahora, se ha considerado una “reunión ejecutiva”.

“Cuando convoque, se los anuncio”, respondió Dalmau Santiago a la prensa cuando se le preguntó sobre cuándo convocaría a esa reunión. “No he tomado la decisión todavía”.

Dalmau Santiago indicó que no ha hablado con el gobernador del apoyo –o falta de apoyo- que pueda tener Aponte Santos. No precisó si esa consulta con el caucus o con los miembros de la Comisión de Nombramientos se daría antes de su reunión mañana con Pierluisi.

“No he contado los votos. Sí sé por lo que han publicado en la prensa que hay compañeros que se han expresado a favor o en contra. Cuando miras y cuentas, no tiene los votos suficientes”, dijo Dalmau Santiago. “De acuerdo a lo que he leído, no los tiene (los votos)”, agregó.