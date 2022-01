El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, informó este miércoles que un incidente de ciberseguridad afectó los sistemas de información del cuerpo legislativo.

De hecho, el cuadro telefónico del cuerpo legislativo no funciona, tampoco la página de internet y el servidor de internet no funciona. Esto provocó que oficinas como la del senador independiente, José Vargas Vidot, tuvieran que cerrar, ya que el personal no tenía acceso a los documentos almacenados en una nube.

“Temprano en la mañana de hoy identificamos un incidente de ciberseguridad y activamos el protocolo de seguridad interno del Senado e informamos la situación a las autoridades pertinentes, así como a personal especializado para comenzar una evaluación de los sistemas de información. Al momento, no hay evidencia de que se haya expuesto información sensitiva de empleados, contratistas o consultores del Senado y personal especializado se encuentra realizando un análisis para determinar el alcance de este incidente”, informó Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

Dalmau Santiago, además, dijo que el incidente de ciberseguridad no ha implicado la pérdida de fondos públicos e indicó que las operaciones del Senado serán retomadas con los resguardos de información externos tan pronto los analistas determinen que el incidente ha sido mitigado.

La investigación del incidente se está realizando con el apoyo de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS, por sus siglas en inglés) y fue reportado a las autoridades locales y federales.