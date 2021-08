El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó esta mañana que percibe receptividad de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para aceptar la creación de un fondo especial que mitigue cualquier posible reducción a las pensiones que impulse el ente fiscal como parte del Plan de Ajuste de Deuda (PDA, por sus siglas en inglés).

El presidente cameral presentó dicha propuesta ante la amenaza del organismo creado por el Congreso de aplicar un recorte de 8.5% sobre las pensiones de empleados públicos que reciben un cheque superior a $1,500 mensuales.

Hernández indicó que los miembros de la JSF que participaron ayer de una reunión a puerta cerrada con él, con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y con el gobernador Pedro Pierluisi, recibieron un mensaje contundente.

“Eso es un deal breaker y sin eso no hay acuerdo. Hay receptividad porque saben que con eso (con el recorte) no hay transacción y saben que tienen que ponderarlo. Están más conscientes y se habló (del tema) en muchas ocasiones. No hay oposición (de la JSF), pero todavía no hay un lenguaje”, sostuvo Hernández Montañez al referirse a posible legislación.

“El fondo especial se tiene que aprobar”, insistió. “Habrá dinero de Medicaid y de sobrantes”, agregó el líder cameral al recordar que la postura de Pierluisi también es de cero recortes a las pensiones. Al hablar de Medicaid y de sobrantes se refirió a dinero adicional que estaría disponible en manos del gobierno por, entre otras cosas, el propuesto recorte en el servicio a la deuda, que se reduciría de $2,200 millones anuales y $1,150 millones según los número de la JSF, así como al acuerdo en el Congreso que garantiza la asignación de alrededor de $3,000 millones al programa de Medicaid en Puerto Rico para los próximos cinco años.

“Ese dinero lo tenemos disponible para atender varias prioridades”, agregó.

Esta mañana, el representante popular Luis Raúl Torres hizo un llamado a los presidentes legislativos a que compartan con sus legisladores el contenido de la reunión celebrada ayer en el Centro de Convenciones. Hernández Montañez indicó que con toda probabilidad lo hará en una reunión del caucus que se celebrará el martes.

Hernández Montañez indicó que la dinámica utilizada por la JSF al hacer la presentación del PDA no se prestaba para un careo o para que participantes solicitaran aclarar dudas específicas o discrepancias que pudieran identificar en cuanto a los números de refiere. Sí precisó que hoy su equipo técnico sostendrá una reunión con el equipo técnico de la Junta Fiscal. El resultado de dicha reunión y otros encuentros serán clave para que se determine cuándo se llevaría a cabo otra reunión en que participen él, Dalmau Santiago, Pierluisi y los miembros del ente.

“Les dije: ‘una cosa es lo que dicen aquí y otra cosa es cómo está redactado finalmente’. Hemos visto borradores de planes de ajuste y documentos suplementarios y tenemos reparos en cuanto a parte del lenguaje”, dijo Hernández Montañez al describir la presentación como la que se le podría realizar a cualquier legislador que no conozca mucho del tema.

“Lo más importante de la reunión es la expresión del presidente de la JSF (David Skeel) de que está dispuesto a discutir un lenguaje en que todos estemos de acuerdo”, dijo el líder popular.

Hernández Montañez indicó que sería necesario varios proyectos de ley para concretar la parte legislativa del posible acuerdo y que las medidas, aunque serán redactadas en la Legislatura, su lenguaje tendría que ser acordado con la JSF y con el Ejecutivo para que prosperen hasta convertirse en ley.

“Aquí hay varias prioridades: mitigar cualquier recorte a las pensiones y aclarar ese debate sobre si la JSF se estaría perpetuando en Puerto Rico, y se lo comunicados al presidente (Skeel)”, dijo Hernández Montañez.