Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, no le permitió al representante de su propio partido Héctor Ferrer Santiago participar hoy, martes, de una reunión virtual del caucus del Partido Popular Democrático (PPD) ante una disputa por el proyecto de salario mínimo.

Ferrer Santiago se recupera tras experimentar síntomas leves de COVID-19, por lo que no podía participar presencialmente del encuentro. El legislador presentó a El Nuevo Día cartas con fechas de ayer y hoy dirigidas a Hernández Montañez en las que le solicitó participar de la reunión de manera virtual. En la segunda carta se consigna que el presidente cameral no respondió a la primera.

“Me sorprende. El Partido Popular Democrático tiene la palabra democrático en su nombre y había caucus. Lamentablemente, en esta ocasión estoy inhabilitado de participar físicamente por una condición de salud”, dijo Ferrer Santiago a este medio. Luego, precisó que tenía un interés particular en participar de la reunión ya que se discutiría el proyecto de salario mínimo, pieza de la cual ha liderado la discusión en la Cámara.

“Dijo que iba a permitir la discusión del proyecto de salario mínimo y que eso estaba discutido. Que eso es cosa del pasado y que si entraba (al caucus) iba a revolcar el avispero”, contó Ferrer Santiago al hablar de su conversación hoy con Hernández Montañez.

Debido a la negativa de Hernández Montañez, el representante popular Jesús Manuel Ortiz se salió de la reunión. Ramón Luis Cruz Burgos, al enterarse de la situación, decidió no asistir al encuentro en la oficina presidencial.

“Cada miembro del PPD que pertenece a la delegación tiene los mismos derechos que los demás. No está ni por encima ni por debajo”, dijo Cruz Burgos.

“Mi posición es garantizar y defender que se respeten a todos por igual. El que no se le permita la participación a Héctor, que tenía una excusa muy válida por dar positivo a Covid... no estoy de acuerdo con eso y mi posición fue entonces no participar. Eso no se puede quedarse aquí y se tiene que discutir… puede haber la apertura entre ellos, volver a discutirlo en el caucus o llevarlo a la conferencia legislativa. El asunto se tiene que discutir”, dijo Cruz Burgos.

La conferencia legislativa es dirigida por el presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago.

Preguntado si hay insatisfacción dentro de los representantes populares sobre el liderato de Hernández Montañez, Cruz Burgos respondió que hay “diferencias de pensamiento” que se pueden resolver.

“No está en juego su presidencia ni su liderato pero hay unas diferencias que se tienen que atender y tiene que garantizar la participación de todos”, señaló.

“Y se tiene que exigir un respeto. Hoy fue por Héctor, pero mañana puede ser por cualquier otro”, dijo.

La disputa en torno a la medida gira sobre la preocupación que Hernández Montañez dice tener sobre cuándo entraría en vigor el aumento a $9 la hora. Los legisladores acordaron que el incremento a $8.50 entraría en vigor en enero, pero el Senado -y Ferrer Santiago- favorecen la idea de que el aumento a $9 esté condicionado al visto bueno de una nueva comisión especial que determinaría si se dan las condiciones económicas para que sea viable.

Hernández Montañez dijo que él quiere tener una fecha cierta para ese aumento. El Nuevo Día supo que ayer se comenzó el recogido de firmas de un informe de comité de conferencia en la Cámara que dispone que el aumento entraría en vigor, sin la intervención de la nueva junta, en octubre.

Por su parte, Ferrer Santiago defendió que el aumento a $9 no tenga una fecha cierta.

“Es una fecha condicionada”, señaló.

El legislador no fue claro en contestar si dejar en manos de dicha junta el aumento podría ponerlo en riesgo.

“Peligroso sería hacer ese aumento sin que se haga un análisis económico preparado por economistas expertos en el tema y la decisión se tome sin conocer los índices económicos en el momento dado”, respondió.

“Hay que dejar los personalismos a un lado. Desde que presenté la resolución ha sufrido muchos cambios. Acogí una propuesta de Luis Raúl Torres para que de resolución pasara a proyecto de ley, luego se enmendó por una petición de (el representante penepé) Joel Franqui Atiles y trabajé de la mano con Juan Zaragoza y José Vargas Vidot. Logramos un consenso el 30 de junio y Tatito Hernández se rehusó a firmar el comité de conferencia”, dijo Ferrer Santiago al señalar que lo “importante”, a su juicio, es que haya “madurez política y desprendimiento”.