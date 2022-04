El senador independiente José Vargas Vidot solicitará este lunes al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que se le dé pasado en el cuerpo legislativo que dirige a un proyecto de ley que, entre otras cosas, dispone que ningún menor que no haya cumplido los 13 años podrá ser procesado por faltas en un Tribunal de Menores.

El Proyecto del Senado 344, que por primera vez fijaría una edad mínima para ser procesado, tiene un informe positivo rendido sin enmiendas de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara. El informe está en la Comisión de Reglas y Calendario desde el 11 de marzo, lo que significa que está listo para ser llevado a votación.

“Estamos bien cerca de que este proyecto pueda pasar al Gobernador y lo firme”, dijo Vargas Vidot, quien sin embargo dijo desconocer si el primer ejecutivo favorece la pieza legislativa, que implicaría un cambio dramático en la manera en que el Estado maneja los casos de menores.

“Aquí hemos tenido presos a niños de nueve años”, dijo Vargas Vidot, quien sostendrá una reunión con Hernández Montañez el lunes.

La medida también impediría que se repitan casos como el de Alma Yariela Cruz, la niña estudiante de educación especial que, con tan solo 11 años, enfrentó cinco cargos en su modalidad de faltas por disputas con otras menores en la escuela. La menor fue arrestada y la presentación de cargos fue autorizada mientras el Departamento de Justicia era dirigido por Wanda Vázquez.

El ahora exsecretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, ocupaba en ese momento el cargo de Secretario Auxiliar de Menores y Familias.

Los informes positivos en ambos cuerpos legislativos adolecen de la postura del Departamento de Justicia, agencia que no presentó ponencias. Una medida similar fue vetada por el pasado gobernador Ricardo Rosselló y, aunque el Senado desafió con éxito el veto, la Cámara de Representantes dirigida entonces por Carlos “Johnny” Méndez no hizo lo propio.

No obstante, Vargas Vidot indicó que sí pudo discutir el proyecto con el secretario de Justicia, Domingo Emanuellli “y no vio ningún desfase, no puso ningún obstáculo y lo vio bien”.

“El proyecto fundamentalmente hace que la intervención con los menores (de 13 años) se base en lo que se conoce como justicia restaurativa. Se eliminan los elementos que hacen que el proceso sea punitivo como cargar cadenas y esposas”, dijo Vargas Vidot al precisar que el proyecto también garantiza que el Estado, particularmente el Tribunal de Menores, deberá tomar en cuenta en diferentes etapas del proceso si un menor procesado sufre de diversidad funcional para asegurarle un proceso justo.

La medida establece que si un joven de menos de 13 años comete actos constitutivos a una falta, el Procurador de Menores lo referirá al Departamento de la Familia para su evaluación correspondiente y obliga al padre, madre o tutor a cumplir con el plan que determine Familia. La medida también incrementa las instancias en que será obligatorio el proceso de mediación.

El proyecto, además, le devuelve a los jueces que vean casos de menores la facultad de retener la jurisdicción de casos de asesinato y agresión sexual. En concreto, se elimina de la Ley de Menores el lenguaje que dispone que el Procurador de Menores “deberá promover la solicitud de renuncia de jurisdicción” en casos de asesinato en primer grado o cualquier otro delito grave de primer grado cuando. De aprobarse el proyecto de ley se faculta, pero no se obliga al Procurador de Menores, a solicitar la renuncia de jurisdicción en estos casos.

“Nuestra ley de menores es una ley del siglo pasado y promueve el encarcelamiento de menores, que usualmente no son de escuelas privadas, pero son estudiantes pobres de educación pública. No tiene edad mínima y hasta en Corea del Norte hay edad mínima”, dijo Vargas Vidot cuando defendió la medida en el hemiciclo del Senado.

El Proyecto del Senado 344, dispone que antes de que un tribunal ejerza su jurisdicción sobre un menor y en el caso de faltas cometidas en un plantel escolar “deberá agotarse todo remedio administrativo establecido en el sistema de educación pública o privada”. Igualmente señala que cualquier comentario o admisión realizada por un menor en procesos administrativos no podrán ser utilizados en un proceso judicial y prohíbe que se utilicen mecanismos de restricción física sobre un menor cuando esté en la sala de un tribunal.