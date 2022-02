Un grupo de alcaldes populares denunció esta mañana lo que han descrito como un patrón de discrimen por parte del gobierno penepé y la secretaria de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, al momento de asignar fondos para la reparación de carreteras.

La denuncia pública se hizo en una conferencia de prensa en la Asociación de Alcaldes dirigida por su presidente, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba. Le acompañaron los ejecutivos municipales de Comerío (Josian Santiago), Jayuya (Jorge González) y Adjuntas (José Hiram Soto Rivera). También estuvo presente la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas.

Allí cada uno brindó un resumen del estado en que se encuentran sus respectivas vías de rodaje y cómo el dinero asignado por el gobierno, según ellos, se limita a los gobiernos municipales de alcaldes penepés.

Sin embargo, Hernández reconoció que en una reunión reciente que tuvo con funcionarios del Departamento de Transportación Federal no levantó la denuncia y alegó que quiso concentrarse en otra prioridad suya: que el dinero federal para reconstrucción de carreteras sea asignado directamente a los alcaldes.

A continuación, el relato de cada alcalde:

Villalba

Hernández dijo que el pasado cuatrienio también se levantó la denuncia sobre presunto discrimen político y que los reclamos “cayeron en oídos sordos”

“Hemos entrado en un diálogo serio y esperanzados al inicio con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez”, dijo Hernández al recordar que la apoyó para ser confirmada “pensando que iba a escuchar nuestros reclamos”;.

“Estamos pidiendo al DTOP no que trabaje el asunto de las carreteras estatales porque se lo exigimos, es una cuestión también de prioridad y de justicia para municipios que no han visto trabajos realizados en comparación con municipios del PNP”, dijo Hernández. “No solamente han recibido más dinero para asfaltado, sino que incluso hay carreteras asfaltadas el pasado cuatrienio que nuevamente han sido asfaltadas este cuatrienio, demostrando un claro discrimen”.

A preguntas, Hernández sostuvo que no se ha contemplado un recurso legal contra el DTOP y el gobierno porque “le estamos dando la oportunidad a la Secretaria”, dijo. Acto seguido, justificó no haber traído el tema en reuniones con funcionarios federales.

“Voy por los canales. Vamos a darle la oportunidad al gobierno”, dijo. Cuando se le insistió, agregó: “las conversaciones que tuve la semana pasada fue del bill (proyecto) de infraestructura”.

“Si en su momento este reclamo o petición de apertura a cumplir con estas métricas no se cumple o están asignando dinero de este presupuesto para seguir en este proceso (de alegado discrimen), te garantizo que lo vamos a hacer”, concluyó.

La senadora González Huertas sostuvo que solicitará mediante los canales del cuerpo legislativo al DTOP las cifras de material depositado en las carreteras y el plan que tiene la agencia.

“Para que el país sepa el discrimen que se tiene contra la montaña”, dijo.

Jayuya

González comparó el estado de las carreteras en su municipio con carreteras de zonas agrícolas o fincas y presentó un informe que elaboró en el 2018 detallando los trabajos que tenían que realizarse en su municipio y que no se han hecho.

“Todas las carreteras están en pésimas condiciones”, dijo al ofrecer ejemplos como la Carretera Panorámica, la PR-531, la PR-144 y la PR-141.

“Tocamos la puerta del pasado secretario Carlos Conteras y su trabajo fue pésimo, nos engañó. La actual secretaria Eileen Vega hizo una reunión en Ponce con los alcaldes de la región, presentamos un informe, fue a Jayuya en tres ocasiones, se nos dijo que iba a estar solucionado el problema el año pasado… y no veo movimiento alguno”, afirmó González.

González reclamó que recientemente pasó por una carretera en el pueblo de Florida que ha sido asfaltada varias feces.

“Aquí no han marginado siempre y hago un reclamo a la Secretaria y al director de la Autoridad de Carreteras que pongan la acción donde ponen la palabra… la gente de Jayuya también necesita buenas carreteras”, dijo.

Comerío

Santiago reclamó que se han anunciado “miles de millones” en asignaciones federales de todo tipo, pero el dinero no llega a los gobiernos municipales, por lo que insistió en que hay un problema de discrimen contra los municipios populares. Acto seguido, dijo que sería bueno conocer las cantidades de asfalto que el DTOP ha depositado por municipio en los pasados cinco años.

“Sería interesante ver eso”, dijo Santiago al sostener que su pueblo no crece económicamente por el pobre estado de las vías de rodaje.

El veterano alcalde sostuvo que ve carreteras embreadas en Naranjito, Ocorovis, Barranquitas y Aguas Buenas, todos con alcaldes penepés, pero supuestamente su pueblo es excluido, como dijo ocurrió en el caso de la PR-156 y la PR-172, que conecta con Cidra. Afirmó que sí se realizó un trabajo por parte del gobierno estatal en la PR-167 y se gastaron $5 millones en nueve kilómetros de carretera. Según él, puede hacer ese mismo trabajo con $18 millones cubriendo 75 kilómetros.

Adjuntas

Soto Rivera, el único alcalde novato del grupo, denunció el caso de la PR-123, que fue asfaltada solo en el municipio de Utuado, a pesar de que conecta con Adjuntas. También mencionó que ha propuesto cambiar el bitumul utilizado en la PR-135, que conecta con Lares, debido al que el depositado no es el apropiado “y todo ha quedado en reuniones”.

“Nos tratan como si no existiéramos y la importancia de nuestro pueblo es sumamente grande. Adjuntas es el mayor productor de café en Puerto Rico y no podemos tener desarrollo económico por la infraestructura”, dijo Soto Rivera. “Hay una danza de millones no y vemos dónde están o lo reparten discriminatoriamente para unos sí y para otros no”.