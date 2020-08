El arresto de la representante María Milagros Charbonier se suma a varios sucesos que han degradado la imagen de la Cámara de Representantes durante este cuatrienio y que, hasta ayer, habían provocado la salida de tres legisladores.

A continuación repasamos algunos de estos sucesos:

El vicepresidente de la Cámara, Jose "Pichy" Torres Zamora, fue exonerado por la Comisión de Etica de la Cámara de una querella por presunto hostigamiento sexual y laboral en su ofcina legislativa.

En agosto de 2017, el vicepresidente de la Cámara de Representantes José “Pichy” Torres Zamora fue relevado de algunas de las funciones del cargo mientras transcurría una investigación por un caso de hostigamiento sexual al que se le vincula junto a un empleado de su oficina.

En enero de 2018 fue exonerado por la Comisión de Ética de la Cámara porque no se probó la alegación en su contra.

En septiembre de 2019, un trabajo periodístico de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día reveló que entre los contratistas de este legislador novoprogresista estaba Irasema Flores Camacho esposa del alcalde de Aguas Buenas, Javier Garcia Pérez. Las tareas que le requiere el contrato son compatibles a las que realizan las primeras damas como es la coordinación de servicios e información a los constituyentes del municipio de Aguas Buenas, visitar a los constituyentes y referir casos a las agencias pertinentes.

PUBLICIDAD

Otros servicios de asesoría al legislador la han proporcionado las firmas de Oscar Santamaría, Raúl Márquez e Hiram Carlo Rivera López, quienes se encuentran entre los principales contratistas de ese cuerpo legislativo y tienen autorización para facturar varias decenas de miles de dólares al mes a ese cuerpo legislativo.

Ramón Luis Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara de Representantes y fue acusado de violaciones al Código Penal. Está libre bajo fianza en espera de juicio.

En diciembre de 2017, una querella por presunta violencia doméstica destapó un esquema supuestamente ideado por el entonces representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz para registrar corporaciones sin fines de lucro que existirían únicamente en papel, pero que le permitiría solicitar donativos legislativos. Las corporaciones Lazos Dorados de Amor y Organización de Futuros Deportistas fueron registradas en enero de 2017, el mismo mes que juramentó el exlegislador novoprogresista.

Según las denuncias que presentó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), las dos organizaciones creadas por el entonces legislador solicitaron a la Comisión Conjunta de Donativos de Impacto Comunitario aproximadamente $50,000. Para una de ellas se aprobó un donativo de $8,000 y a la segunda de $4,000. No obstante, el dinero no llegó a ser desembolsado debido a la pesquisa que se inició.

Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara de Representantes y está en espera de juicio. Mientras que la coacusado Soniel Torres se declaró culpable. En tanto, la Asamblea Legislativa no develó que hubiese hecho alguna investigación sobre la corroboración que hicieron los investigadores de campo que dieron el visto bueno para que se les otorgaron donativos a estas corporaciones fatulas.

Los presidentes de la comisión conjunta Antonio Soto y Migdalia Padilla, ni el director ejecutivo de esa comisión legislativa Alfredo Martínez Amador, ni la secretaria de la Cámara Elizabeth Stuart le han permitido acceso a El Nuevo Día a los informes y facturas que han rendido algunos de los investigadores de campo contratados por esa comisión.

PUBLICIDAD

Samuel Pagan Cuadrado (Archivo)

En mayo de 2018, el representante de distrito Samuel “Sammy” Pagán renunció a su escaño en medio de señalamientos por el otorgamiento de un contrato de servicios profesionales a la empresa International Legislative and Government Consulting Group, que el activista penepé Isoel Sánchez registró el día antes que juramentara la mayoría novoprogresista en 2017.

La firma de consultoría obtuvo en un periodo de cinco meses dos contratos que sumaban $238,000. Sánchez y su compañera Chrystal Robles se declararon culpable en el Tribunal federal por hechos no relacionados con los servicios prestados al exrepresentante Pagán sino por trabajos cobrados al Senado a través de otra compañía de nombre Global Instant Consulting Group.

Pagán renunció a la Cámara en medio del escandaloso contrato otorgado a International Legislative y por la radicación de una querella por presunto hostigamiento sexual y laboral promovida en su oficina por su esposa Nancy Malavé, una contratista de la oficina de asuntos gubernamentales del Senado.

El contrato de Malavé en el Senado fue cancelado y tuvo que devolver $8,599 al erario por salarios cobrados al Departamento de Educación mientras laboraba en el Senado.

A esta fecha ni a Pagán ni a Malavé han sido imputados de delito alguno por las autoridades locales ni federales.

Aunque no es empleado de la Cámara de Representantes, Edwin Mundo tiene su propio espacio de estacionamiento en el anexo de la Cámara de Representantes. En los primeros dos años y medio de este cuatrienio Mundo recibió $924,000 mediante 22 contratos con la Cámara baja presidida por Carlos “Johnny” Méndez. (VANESSA SERRA DIAZ)

En septiembre de 2019, la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día reveló que en dos años y medio la Cámara de Representantes había otorgado $18.7 millones en contratos de consultoría, lo que representaba $5.5 millones más que los otorgados por ese cuerpo en los dos primeros años y medios del cuatrienio pasado. El examen de esos contratos reflejó una serie de fallas, excesos, peculiaridades o arbitrariedades en varios acuerdos.

PUBLICIDAD

Una tercera parte de eso contratos por servicios de consultoría fueron adjudicados a 10 personas naturales o jurídicas, en quienes prácticamente se ha concentrado la asesoría legislativa a la mayoría novoprogresista. En ese grupo, se concentraron $6 millones de los acuerdos firmados, de un total de $18.7 millones otorgados bajo esa categoría. Esos contratos fueron otorgados a las firmas de Víctor Calderón Cestero, Edwin Mundo, Ángel Díaz Vanga, Hiram Carlo Rivera López, Oriol Campos, Oscar Santamaria, Giovanni E. La Russa Jiménez, Raúl Márquez y José A. Figueroa Ramírez.

Además, la Cámara comprometió fondos públicos para, por ejemplo, otorgar contratos a la compañía organizada por una artesana pero que ofrecían asesoramiento en seguridad y arte, así como para la contratación de una entrenadora personal.

También la Cámara dio contratos a la esposa del acalde de Aguas Buenas, Irasema Flores Camacho; a Oswaida Santiago Ortiz, quien fue compañera del senador Eric Correa Rivera, a Lizneri Cartagena, esposa del ex secretario de la gobernación Erick Rolón; y ahora también se conoce que la esposa del alcalde de Cataño Roxanna Sifre brindaba servicios a la oficina de la representante María Milagros Charbonier mediante un destaque aprobado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

El representante Guillermo Miranda Rivera. (GFR Media)

En octubre de 2019 el Nuevo Día develó una grabación telefónica en la que se escuchaba al entonces representante de distrito Guillermo Miranda Rivera increpar a una empleada suya por no querer vender dos libretas de una rifa que sumaban $40 para su campaña política.

La empleada presentó una querella ética contra Miranda Rivera, luego de que fue despedida por presuntamente no querer hacer ese donativo político.

PUBLICIDAD

Presionado por la opinión pública y algunos de sus compañeros en la legislatura, ese mismo mes Miranda Rivera tuvo que abandonar su escaño por el distrito 12 y es investigado por dos fiscales especiales independientes, que deberán rendir su informe antes que culmine este mes.

Miranda Rivera presidía la Comisión de Educación de la Cámara baja. Entre sus asesores se encontraba también Hiram Carlo Rivera y Ángel Díaz Vanga.

Tras el allanamiento de su casa la representante María Milagros Charbonier aseguró que no era objeto de alguna investigación federal. Poco después fue suspendida de la notaría, por entre otras cosas, falsamente alegar que su firma y sello fueron falsificados en un contrato de opción a compraventa.

El 15 de julio de 2020 agentes federales allanaron la residencia de la representante María Milagros Charbonier y ocuparon varios dispositivos móviles de la legisladora y su esposo. En ese entonces, la representante dijo que los agentes que la visitaron le dejaron saber que no era objeto de la investigación que conducían. Dos días después de ese allanamiento, su esposo Orlando Montes fue despedido de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado donde ocupaba un puesto de confianza.

Una semana después del allanamiento, Charbonier fue suspendida por seis meses de la práctica de la notaría luego de encontrar, mediante tres informes independientes, que violó cánones éticos y la Ley Notarial de Puerto Rico tras una querella presentada en 2011 por una cliente de la legisladora cuando se dedicaba a la práctica del derecho notarial.

Esta semana, la legisladora perdió las primarias, al llegar en último lugar, entre los aspirantes a representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tras la visita de los agentes federales en su casa en Toa Alta, el representante Nelson del Valle salió un momento para hacer unas breves expresiones.

El 27 de julio de 2020, agentes federales allanaron la residencia del representante Nelson del Valle, en Toa Alta. También le ocuparon el celular. A la semana siguiente, agentes del Negociado Federal de investigación (FBI, en inglés) acudieron al Capitolio pata buscar documentos relacionados a su oficina legislativa. Se cree que la pesquisa esté relacionada a los servicios de sus empleados y a su retribución salarial.

PUBLICIDAD

Del Valle perdió frente a Yazzer Morales Díaz, en las primarias de su partido la posibilidad de retornar a su escaño en el 2021.

Los informes de ingresos y gastos del Comité Amigos de Nelson del Valle a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) durante el último año, muestran que todos los donativos políticos que ha recibido han sido aportados solo por cuatro personas, tres de las cuales tienen vínculos contractuales con la Cámara de Representante o familiares con el propio legislador.

Los cuatro donantes de Del Valle Colón fueron José A. Figueroa Ramírez, Lorenzo Bonilla Agosto, Alberto Meléndez y Áurea Colón Ocasio.

Figueroa Ramírez ha tenido contratos de consultoría con del Valle a través de su firma JAFR Consulting. Mientras que Bonilla Agosto Mientras Bonilla Agosto es un reconocido empresario de Bayamón que ha tenido contratos millonarios con el gobierno en el área de renta de camiones, equipo pesado, construcción y mantenimiento.

Bonilla Agosto no tiene contratos con Del Valle Colón, pero la firma LBA Consulting que registró en el Departamento de Estado en enero de 2016 tiene contratos con la representante del área de Bayamón, Yashira Lebrón. Los servicios de LBA Consulting eran prestados por José L. Bou Santiago, quien también es un reconocido empresario de Bayamón con millonarios contratos gubernamentales en las áreas de renta de camiones, equipo pesado, mantenimiento y construcción en Bayamón, Cataño, Guaynabo y Toa Baja.

En tanto, Colón Ocasio, quien tiene varios colmados con servicios para el programa federal WIC, es tía del representante. Del otro donante, Meléndez Pagán, no se conocen relaciones contractuales con el gobierno.

PUBLICIDAD

La representante María Milagros Charbonier a su salida del Tribunal federal, en Hato Rey, tras ser arrestada.

El 18 de agosto de 2020, agentes federales arrestan a María Milagros Charbonier, su esposo Orlando Montes y a su hijo Orlando Montes Charbonier. También arrestaron a su ayudante Frances Acevedo Ceballos. Los cuatro están acusados de orquestar y participar de soborno, comisiones ilegales y robo que duró de enero de 2017 hasta julio de 2020, por aumentarle el sueldo a Acevedo con fondos públicos para que ella, a su vez, les pasara parte del dinero recibido.

El magistrado federal Bruce McGiverin le impuso $25,000 de fianza y la legisladora se declaró no culpable. El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez le solicitó la renuncia a su escaño. Sin embargo, todavía no ha producido información a este diario que aclare por qué Acevedo Ceballos no aparece en la lista de empleados adscritos a la oficina de Charbonier ni ha especificado si fue reclutada como empleada adscrita a presidencia.