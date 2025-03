El presidente de Vietnam Veterans of America , Jorge Pedroza , advirtió, además, que cesantías adicionales provocarán un éxodo de veteranos a los estados continentales en búsqueda de más y mejores servicios, lo que, a su vez, implicará un impacto en la economía puertorriqueña.

“Puerto Rico ha dado tanta sangre y sudor, y que nos pase esto a nosotros ahora, no vamos a aceptarlo bajo ninguna circunstancia porque se va a afectar toda la clase veterana” , sostuvo Pedroza, durante una conferencia de prensa frente a la entrada principal del Hospital de Veteranos de San Juan , donde reciben atención médica decenas de miles de exmilitares y funcionarios de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“La gran afección que teníamos se va a multiplicar. Parece que, al presidente (de Estados Unidos) y a los que están aconsejando estos recortes, no les importa no solo el veterano puertorriqueño, sino también el veterano de toda la nación”, señaló Yanilda Rodríguez, de Veterans of Foreign Wars.