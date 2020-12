La gobernadora Wanda Vázquez Garced sometió este miércoles el nombramiento de 17 jueces y 35 fiscales, entre otras posiciones, ante la consideración del Senado, en una enmienda a su convocatoria de la séptima sesión extraordinaria que se encuentra en curso.

Entre los nominados a jueces superiores está el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, cuyo nombramiento fue retirado por la gobernadora en la pasada sesión extraordinaria, al no contar con los votos suficientes para su confirmación.

Los nuevos nombramientos surgen en medio de una disputa entre la gobernadora y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien desde ayer reclama que la primera ejecutiva no ha otrogado las credenciales de 32 jueces y 21 fiscales confirmados entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre, entre los cuales hay allegados a la administración senatorial.

PUBLICIDAD

“Conforme a nuestro ordenamiento y a las facultades que se confieren a la señora gobernadora, las credenciales de los nombramientos confirmados en o antes del 5 de octubre de 2020 se han estado otorgando y se continuarán realizando oportunamente”, afirmó el asesor legislativo de La Fortaleza, Alex López Echegaray, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

“Lo anterior de forma tal que, en el caso de los señores jueces y las señoras juezas, su juramentación al cargo se realice en adecuada coordinación con la Rama Judicial. Por ello, las mismas se continuarán firmando de manera escalonada, en los próximos días”, sostuvo.

Aunque La Fortaleza expresó que las credenciales se han estado otorgando, no aclaró cuántos de los nombramientos siguen en espera. Rivera Schatz sostenía esta tarde su seãlamiento, al tiempo que hizo alusión al alegado retraso de parte de La Fortaleza como ficha de tranque en caso de que la gobernadora sometiera nuevos nombramientos.

“¿A qué se debe esto? ¿No hacen falta esos jueces y fiscales que la Gobernadora nominó? Entonces estimo que no se harán más nombramientos porque al parecer, no hacen falta, no hay urgencia y pueden esperar al próximo cuatrienio”, sostuvo.

¿Quiénes son los funcionarios nombrados?

Además de Rivera Juanatey, entre los nominados como jueces superiores está el procurador general, Isaías Sánchez Báez; y Tatiana Cintrón Rivera, exdirectora de Nombramientos de La Fortaleza y esposa del exsecretario del Trabajo, Carlos Saavedra.

Asimismo, en la lista de nombramientos como fiscal auxiliar I están Marcus Torres Skerrett , secretario del Negociado de Telecomunicaciones; la directora Asuntos Legales del Cuerpo de Emergencias Médicas, Melitza Ososrio Santiago; y Meilynn Ramos Rivera, abogada de la Oficina de Ética Gubernamental.

PUBLICIDAD

Como fiscal auxiliar II, la gobernadora nombró a Tania Fernández Medero, abogada del Departamento de Justicia. Esta fue la abogada que representó al gobierno en un caso para negarse a entregar un informe del Negociado de Investigaciones Especiales al Centro de Periodismo Investigativo.

La jefa de fiscales de Justicia, Arlene Gardón Rivera, fue nombrada como fiscal de distrito. En la pasada sesión extraordinaria la gobernadora había retirado ese nombramiento. En ese mismo renglón Vázquez Garced presentó nuevamente el nombramiento de la licenciada Fabiola Acarón Porrata-Doria, igualmente retirado en la pasada sesión.

Entre los nombramientos, de igual forma, aparece María del Mar Mateu Meléndez, asesora legislativa del Senado e hija de la alcaldesa de Ponce, como jueza administrativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), y el licencdiado José A. Maymó Azize, director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno, como Registrador de la Propiedad.

Otro nombramiento llamativo es el de la licenciada Mairis A. Cassagnol Cornier como presidenta de la Junta de Subastas de la ASG. Actualmente, Cassagnol Cornier funge como secretaria auxiliar de asesoramiento en el Departamento de Justicia.

Los nombramientos para jueces superiores son:

1) Lcdo. Isaías Sánchez Báez

2) Lcda. Vanessa M. Sánchez Mendiola

3) Lcda. Charlene Rivera Agosto

4) Lcdo. Orlando Durán Medero

5) Lcdo. Vidal Vélez Díaz

6) Lcdo. Juan E. Adames Ramos

7) Lcda. María Umpierre Marchand

8) Lcdo. Héctor A. Castro Cintrón

9) Lcdo. Eduardo J. Rivera Juanatey

10) Lcdo. Isaac Llantín Quiñones

11) Lcda. Lourdes N. Acevedo Cruz

PUBLICIDAD

12) Hon. Lizandra M. Avilés Mendoza

13) Lcda. Tatiana M. Cintrón Rivera

Jueces Municipales

1) Lcdo. Juan A. León González

2) Lcda. Rebecca Vera Ríos

3) Lcdo. Orlando Puldón Gómez

4) Lcdo. Jesús E. Soto Amadeo

Nombramientos de Fiscales Auxiliares, Procuradores de Asuntos de Familia, Procuradores de Asuntos de Menores y Registradores de la Propiedad:

Fiscales Auxiliares I

1) Lcdo. Christian A. Castro Plaza

2) Lcdo. Juan E. Serrano Santiago

3) Lcdo. Ángel R. Sálamo Martínez

4) Lcdo. Marcus R. Torres Skerrett

5) Lcdo. Javier O. Sepúlveda Rodríguez

6) Lcdo. Ernesto Cabrera Lorenzo

7) Lcda. Marianne E. Cortina Aldebol

8) Lcda. Rosangely Sanjurjo Álvarez

9) Lcdo. Carlos J. Ojeda Marini

10) Lcda. Melitza Osorio Santiago

11) Lcdo. Robin Méndez Rodríguez

12) Lcda. Raquel Núñez Alicea

13) Lcda. Meilynn Ramos Rivera

14) Lcda. María T. Terrasa Soler

15) Lcda. Francheska M. Pacheco Camacho

16) Lcda. Patricia Lugo Rodríguez

17) Lcda. Nathalia V. Ramos Martínez

18) Lcda. Frances Ortiz Fernández

19) Lcda. Vanessa Rivera Morales

Fiscales Auxiliares II

1) Lcda. Lesy A. Irizarry Pagán

2) Lcda. Liza Y. Morales Jusino

3) Lcda. Ana I. Pérez Camacho

4) Lcda. Diana I. Méndez Mercado

5) Lcdo. Néstor G. García Ceballos

6) Lcdo. Edil R. Barbosa Vázquez

7) Lcda. Lucille M. Marqués Pacheco

8) Lcda. Naydik J. Ramos Montesinos

9) Lcdo. Omar A. Barroso Rosario

10) Lcda. Melissa M. Díaz Meléndez

11) Lcda. Marilyn F. Medina Alicea

12) Lcda. Tania L. Fernández Medero

Fiscales Auxiliares III

1) Lcda. Aileen V. González Esteban

Fiscales de Distrito

1) Lcdo. Arlene M. Gardón Rivera

PUBLICIDAD

2) Lcda. Fabiola Acarón Porrata-Doria

3) Lcdo. Jorge E. Carrión Ramos

Procuradores de Asuntos de Familia

1) Lcda. Grace P. Casanova Castro

2) Lcda. Aida E. De Jesús Caraballo

3) Lcdo. Benjamín J. Miranda Rivera

4) Lcda. Vilma del C. Martínez Juliá

5) Lcda. Iris T. Morales Meléndez

6) Lcda. Brenda A. García Ramos

7) Lcda. Joynette P. Torres La Court

Procuradores de Asuntos de Menores

1) Lcda. Lourdes G. Ramírez Hernández

2) Lcda. Milagros R. Saldaña Pérez

3) Lcda. Rosely Carrión Brunet

4) Lcdo. Jorge Mafuz Lizardi

5) Lcda. Tamara del C. Martínez Rosado

6) Lcda. Yolanda Pitino Acevedo

7) Lcda. Silda M. Rubio Barreto

8) Lcda. Camilie Soto Serrano

9) Lcda. Evelyn Trinidad Martell

10) Lcdo. Juan A. Soto González

11) Lcda. Jackeline Pizarro Gutiérrez

12) Lcdo. Orlando Velázquez Reyes

13) Lcda. Mayte Flores Morales

Registradores de la Propiedad

1) Lcdo. José A. Maymó Azize

Nombramientos de Jueces Administrativos de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME):

1) Lcda. Gloria E. Ortiz Martínez

2) Lcda. María del Mar Mateu Meléndez

3) Lcda. Nereida M. Salvá Sandoval

4) Lcda. Aileen Rosado Quiles

5) Lcdo. Luis R. Rosario Badillo

6) Lcda. Miriam M. Stefan Acta

Nombramientos a Juntas, Negociados y Comisiones:

1) Lcdo. Julio A. Castellón Miranda - Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos

2) Lcda. Paloma N. Rosado Zaragoza - Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico

3) Lcda. Mairis A. Cassagnol Cornier - Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico

4) Lcda. Jerymar E. Cabrera Molina - Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico

PUBLICIDAD

5) Sra. Ana M. Silva Torres - Miembro Asociada de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico

6) Dr. Leonardo I. Valentín González - Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

7) Dr. Melvin E. Hernández Viera - Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

8) CPA Ricardo Dalmau Santana - Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

9) Dra. Marilú Cintrón Casado - Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras

10) Ing. Roberto L. Rexach Cintrón - Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos

11) Lcdo. Kevin González Toro - Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

12) Lcdo. Domingo Cruz Vivaldi - Miembro de la Junta de Directores de la Corporación del Intercambio Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico, en calidad de representante de las facilidades de salud

13) Lcda. Ilia M. Morales Toledo - Miembro de la Junta de Directores de la Corporación del Intercambio Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico, en calidad de representante del sector de laboratorios clínicos

14) Sr. José A. Reyes Feliciano - Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce, en calidad de residente bonafide de la región del sur de Puerto Rico

15) Dr. Agustín A. Rodríguez González - Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

PUBLICIDAD

16) Dr. William Méndez Latalladi - Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

17) Dr. Jorge L. Weber Acevedo - Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

18) Dr. Jorge J. Zequeira - Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

19) Dra. Verónica Rodríguez de la Cruz - Miembro y Presidenta de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

20) Dr. Carlos M. Portocarrero Blanco -Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

21) Dr. Luis Molinary Fernández - Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

Los periodistas Laura Quintero y Javier Colón Dávila colaboraron en esta historia.