El senador popular Juan Zaragoza arremetió esta tarde contra el gobernador Pedro Pierluisi por presentar un proyecto de ley que supuestamente es inconsistente con sus propias posturas y que se queda corto “de las aspiraciones de los retirados y de la política pública que avaló con su firma”.

Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, se refirió a cómo Pierluisi convirtió en ley la llamada Ley de Retiro Digno y hoy develó un proyecto de ley que deroga el estatuto.

Pierluisi ha dicho que la ley del Retiro Digno es inconsistente con el Plan Fiscal.

“Lamentamos la inconsistencia del gobernador en sus posturas sobre el Retiro Digno que merecen los retirados”, dijo Zaragoza en declaraciones escritas.

El Senador popular indicó que a Pierluisi le tomó siete meses redactar una pieza legislativa acorde con lo que “pregonaba” en su campaña, pero no había ejecutado, esto en alusión a la defensa de las pensiones de los retirados.

“Qué bueno que se une al reclamo de los pensionados radicando la “Ley de Cero Recortes a las Pensiones””, dijo Zaragoza.

Esta tarde, Pierluisi presentó dos proyectos de ley como alternativa a la Ley de Retiro Digno (Ley 7-2021) con el fin de presentar una solución ante la demanda incoada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra el mandatario y los presidentes legislativos para anular dicho estatuto.

De hecho, con una de las medidas presentadas se deroga la Ley 7-2021. Sin embargo, no se toca la Ley 3-2013, que redujo dramáticamente las pensiones y aumentó la cantidad de años que un trabajador debe laborar para acogerse al retiro en el servicio público.

Uno de los proyectos de ley llamado “Ley de Cero Recorte a las Pensiones”, establece como política pública del gobierno de Puerto Rico que no se reducirán las pensiones por medio del Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta ante el Tribunal de Título III, según La Fortaleza. Propone a la JSF que, en lugar de tratar las obligaciones de pensiones dentro del marco del Plan de Ajuste, se aborden a través del proceso presupuestario, o sea el sistema “pay as you go” y el plan fiscal establecido por el Título II de la Ley PROMESA.

A esos fines, se propone enmendar la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para establecer que el pago de las pensiones públicas tendrá prioridad sobre otros desembolsos de fondos públicos, cuando los recursos disponibles no sean suficientes para las asignaciones presupuestadas de ese año. Esto siempre respetando la prioridad de pago de la deuda pública establecida en la Constitución. Este proyecto para honrar las pensiones tendrá un impacto fiscal de $1,500 millones por los próximos 20 años.

Zaragoza respondió repasando una serie de medidas legislativas que, en esencia, establecen que la política pública del Senado será no aprobar legislación que viabilice un plan de ajuste que incluya recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR), recortes a las pensiones de los retirados, que incluya pago de deuda ilegítima y sin que esté acompañado de un análisis de sustentabilidad de la deuda.

Además, otra medida establece que las facultades de Aafaf deben ser utilizadas para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y emplearse conforme a la política pública de cero recortes a las pensiones, defensa de la UPR, análisis de sostenibilidad de la deuda y no emitir pago a deuda ilegal.

“Que sepa el gobernador que en la medida que se une a dicha política pública establecida, la Ley propuesta de Cero Recortes a las Pensiones será atendida responsablemente”, indicó el senador popular.

La segunda medida de Pierluisi, y que Zaragoza sostiene se queda corta, busca proteger las pensiones de empleados públicos que lleven más de 30 años trabajando en el gobierno de Puerto Rico, y que entraron al servicio público antes del año 2000 con la expectativa de una pensión definida.

La propuesta “Ley para Garantizar el Derecho a una Pensión Justa” deroga la Ley de Retiro Digno recientemente firmada por Pierluisi, reitera la política pública de no más recortes a las pensiones de los empleados públicos, y expone que esos empleados que hayan ingresado al Sistema de Pensiones conforme a la Ley 447 de 1951 y a la Ley Núm. 1 del 1990, tengan el derecho al pago de una pensión equivalente al 50% de su salario cuando se retiren del servicio público. La medida establece que esas pensiones se continuarían pagando a través del mecanismo de “pay as you go” establecido en la Ley 106-2017. Aproximadamente 38,000 servidores públicos se beneficiarían de esta medida.

El gobernador presentó ambas medidas como proyectos de administración y les cursó cartas a los presidentes de los cuerpos legislativos para que los proyectos sean atendidos en la Sesión Ordinaria que comienza el próximo mes de agosto.

Asimismo, dirigió otra misiva a los miembros de la JSF y a su directora ejecutiva Natalie Jaresko, en la que les notifica sobre estas medidas alternas a la Ley 7-2021 y les solicita que evalúen las mismas de forma objetiva para lograr un acuerdo.