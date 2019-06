Ejecutivos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), acompañados por oficiales privados de seguridad, se hicieron cargo de la jefatura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Originalmente se especuló que se trataba de una intervención federal. No obstante, el director ejecutivo de la Aafaf, Christian Sobrino, quien ayer fue designado como jefe interino de OGP, confirmó a este diario que se trataba del inicio del proceso formal de transición.

“Es un proceso regular de transición lo que se está llevando a cabo”, dijo Sobrino.

El funcionario sostuvo que las imputaciones hechas públicamente por el ahora ex principal oficial financiero del gobierno (CFO), Raúl Maldonado Gautier, son “serias” y que parte del proceso de transición implica conservar todos los documentos de la agencia.

Originalmente se especuló que en la OGP había una intervención de las autoridades federales que investigan varios casos de corrupción gubernamental.

Maldonado Gautier, quien también dirigía la OGP y el Departamento de Hacienda, indicó el lunes en una entrevista radial (WKAQ) que dentro de esta última agencia había una “mafia” que se dedicaba a la venta de influencias, entre otras prácticas ilícitas.

El exfuncionario dijo que está colaborando con las autoridades federales en la desarticulación de aquellos funcionarios “corruptos”. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien supuestamente no sabía de esta situación, en lugar de pedir información a Maldonado, lo despidió. El ejecutivo dijo que ya no le tenía confianza a Maldonado ya que no le informó y denunció el asunto ante las autoridades federales en lugar de las estatales.

El hijo de Maldonado Gautier, Raúl Maldonado Nieves quien también había sido eje de una controversia al ser subcontratado por una empresa que tenía contratos con la agencia que dirigía su padre, reaccionó en las redes sociales a la situación llamando “corrupto” a Rosselló Nevares e insinuó que el mandatario pidió que se maquillaran unos números asociados a las operaciones de la organización Unidos por Puerto Rico, que se encargaba de canalizar la ayuda a los damnificados del huracán María.