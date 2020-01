El senador Abel Nazario contestó ayer, lunes, la querella en su contra sometida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tras su segunda acusación criminal en el Tribunal Federal.

Nazario sometió la réplica ante la oficina del presidente de la Comisión de Ética del Senado, Ángel 'Chayanne' Martínez, confirmó el propio senador por acumulación, quien aspira a revalidar en el cargo en el 2020, pero como legislador independiente, luego de que su candidatura fuera rechazada por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Nazario explicó que la contestación, redactada por un grupo de abogados que incluye a su representante en el caso federal, María Domínguez, se fundamenta "en dos vertientes".

"Primero, entendiendo que la Comisión no tiene jurisdicción conforme al Código de Ética ya que los supuestos hechos por los que se me presentaron cargos no ocurrieron en mi función como Senador, ya que lo que se imputa ocurrió en 2014, 2015", dijo Nazario a El Nuevo Día.

El 6 de noviembre, Nazario fue acusado por la fiscalía federal por presuntamente idear un esquema de empleados fantasmas mientras todavía era alcalde de Yauco para que estas personas lo ayudaran en su campaña para convertirse en senador por Acumulación.

"Segundo, aunque entendiendo que no hay jurisdicción, si se persiste en el proceso, establezco mi inocencia sobre el cargo que se me imputa y se establece que al día hoy no se ha presentado prueba suficiente para creer que he cometido el delito imputado. Es importante señalar que la comisión no trajo ante mí ningún asunto nuevo ético, excepto la copia de la radicación del cargo imputado hacia mí por parte de la fiscalía federal", sostuvo Nazario.

Rivera Schatz fundamentó su querella ética contra Nazario amparándose en el pliego acusatorio contra Nazario, un documento que, por sí solo, no representa prueba.

"Atenderemos el proceso de manera respetuosa y me defenderé ante los compañeros de cualquier evidencia que se traiga sobre el asunto establecido estableciendo, prima facie, mi inocencia", dijo Nazario.

La Comisión de Ética tiene pautada una reunión el 8 de enero para determinar si tiene jurisdicción sobre la querella ética contra Nazario. De determinar en la afirmativa, el asunto sería referido ante un panel de ciudadanos, que determinaría si hay causa.

Nazario también se encuentra en proceso de contestar un informe negativo de la Oficina de la Contralora por sus ejecutorias como Alcalde de Yauco. Según Nazario, en el borrador de informe que recibió a principios de diciembre se le imputan irregularidades que no detalló, pero dijo que "es lo mismo", al referirse al presunto patrón criminal señalado por los fiscales federales.

"Es lo que está en el pliego", dijo Nazario.