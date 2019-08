El cambio en la trayectoria de la tormenta tropical Dorian pone a la isla municipio de Culebra en la ruta del fenómeno, pero aún así su alcalde, William I. Solís aseguró estar preparado para manejar los efectos del embate.

"El municipio y de igual manera la mayoría del comercio se ha preparado para atender la emergencia de esta tormenta. Habiendo el cambio de la ruta de la tormenta, ya se han puesto a disposición parte del gobierno de Puerto Rico con la isla municipio de Culebra", expresó el alcalde.

En cuanto a los preparativos en las calles, el alcalde asegura que los residentes están preparados, debido a las experiencias anteriores y que también el municipio se ha preparado a pesar de que hasta ayer no se preveía un impacto para la isla municipio y que el gobierno central no había entablado comunicación con Solís.

"Siempre Culebra se prepara, los residentes con la experiencia que hemos tenido con los huracanes Hugo, George, María e Irma el pueblo se prepara. Sí puedo decir que la comunicación con el gobierno central estuvo limitada hasta el día de hoy. Me llamó el General de la Guardia Nacional (Juan José) Reyes, el presidente de la Cámara (Carlos "Johnny" Méndez), me ha llamado el Presidente de la Asociación de alcaldes (José Román)", detalló el mandatario municipal.

Según Solís, el refugio de Culebra, la Escuela Ecológica, se encuentra abierto para recibir al público, aunque asegura que el número de refugiados suele ser poco, entre unas 10 y 20 personas.

"Ya dimos la directriz esta madrugada de que se abriera el refugio que es la Escuela Ecológica de Culebra que es administrado por el Departamento de la Vivienda", dijo Solís,

No obstante, esta mañana el alcalde aún desconocía las condiciones del generador eléctrico de la Escuela.

"Los suministros llegaron en el día de ayer, en cuanto a la planta iban a hacer los arreglos para prenderla en el día de hoy. Estamos en espera de que se haga ese análisis. No se había hecho porque eso le corresponde a Edificios Públicos y ellos la última vez que vinieron fue en mayo, según el informe de la directora escolar en la reunión del COE. Supuestamente había que cargar unas baterías", dijo.

Sin embargo, esto no le preocupa, ya que la isla cuenta con un generador eléctrico en caso de que no puedan recibir servicio desde Isla Grande.

"Te voy a ser bien honesto, en este momento no es que me preocupe, pero tenemos una planta de seis megas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que ayer se hicieron todas las prácticas para que en caso de que no haya luz de Puerto Rico, Culebra, se pueda conectar", señaló.

En el aspecto de suministros, Culebra al parecer está "suplido", esto a pesar de que ayer, varios camioneros no pudieron llevar víveres a la isla porque la Autoridad para el Transporte Marítimo (ATM) solo les daba una hora para descargar y regresar a puerto.

Para la Presidenta de la Fundación Culebra, Luz Cantwell, la comunidad está preparada por las experiencias previas, pero sí hay personas que no habían sacado sus botes del agua por pensar que el evento no impactaría la isla municipio.

"Como asumíamos que venía un poquito más al oeste, la gente está sacando los botes ahora y hay filas de gasolina. Pero, en realidad, todo el mundo está bastante listo porque somos una comunidad fuerte que ya vivímos Hugo antes de María", expresó Cantwell.

No obstante, la líder comunitaria está preocupada por los suministros que no pudieron llegar ayer a Culebra, por lo que responsabiliza a la ATM por no contar con un itinerario funcional ante esta emergencia.

"Hay un pequeño problema, tenemos colmados con suministros, pero por la problemática del ferry que no pudo organizarse los horarios no dejó que los camioneros trayeran mercancía. La ATM le dijo que tenían solo una hora para traerla y no pudieron venir".

"Nos preocupa, tenemos la ventaja de que la Isla Grande, si no se afecta siempre nos ayuda, pero no debía ser así.