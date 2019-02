La ginecóloga y obstetra Yari Vale Moreno denunció ayer que no existe razón alguna para que el Senado se inmiscuya en los procedimientos de terminación de embarazos en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 950, que busca restringir este derecho reconocido por jurisprudencia federal, sería discutido en el hemiciclo en las próximas semanas, advirtió el portavoz de la mayoría en ese cuerpo legislativo, Carmelo Ríos.

“Estamos totalmente en contra del proyecto. La mesa de trabajo en contra del Proyecto del Senado 950 entiende que es un proyecto que no tiene mérito. Aquí no hay una urgencia, no hay una crisis en que las mujeres se están muriendo por razones de salud o de seguridad”, dijo Vale Moreno a El Nuevo Día.

Entre otras cosas, la medida dispone que solo un ginecólogo obstetra puede terminar embarazos. Solo tres clínicas, de las seis donde se realizan estos procedimientos en Puerto Rico, cuentan con estos profesionales.

La medida también limita el que menores puedan realizarse abortos.

Vale Moreno indicó que el proyecto nace de una “ola fundamentalista” que también impulsa proyectos como uno discutido en el estado de Lousiana que requiere a todo médico que realice abortos, tener privilegios de hospitalización.

Por su parte, Mayté Bayolo, abogada de Política Pública y Legislación en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), aclaró que la organización se opone a cualquier versión de la medida, ya sea la presentada originalmente por la senadora Nayda Venegas Brown o su versión enmendada en noviembre pasado.

“Hay mucha incertidumbre en cuanto a su contenido. El único que se pudo evaluar fue el 950 cuando se dieron vistas públicas. Dicen que habrá más enmiendas y deberíamos tener tiempo para evaluarlas y dar una expresión. Pero que quede claro que la ACLU se opone al proyecto”, sentenció.