La Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de ley que modifica la definición de lo que es un humedal en Puerto Rico, una medida que grupos ambientalistas advierten que podría poner en riesgo estos ecosistemas.

Con 43 votos a favor y dos en contra, la Cámara baja dio paso al proyecto de ley que establece lo que sería la política pública sobre los humedales y ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a establecer protocolos para delimitar estos ecosistemas.

La medida define humedal “aquellas áreas que presenten indicadores positivos a suelos hídricos, vegetación hidrofílica y un régimen hidrológico que resulta en la saturación o inundación de los suelos buena parte del año” que tengan un “nexo significativo” con cuerpos de agua. Quedarían excluidos de esta definición los terrenos que estén permanentemente sumergidos y los campos e infraestructura agrícola.

“La ausencia de protocolos específicos para determinar qué constituye un humedal bajo la Ley 314 -1998, ha suscitado múltiples controversias donde diferentes sectores han querido forzar determinaciones de humedales que responden a intereses muy particulares, en ocasiones inconsistentes con los protocolos federales”, lee la pieza legislativa.

No obstante, el presidente de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI), Nathaniel González, alertó que esta medida supone un riesgo para los humedales, particularmente el caño Tiburones en Arecibo, que podrían quedar desprovistos de protecciones legales.

“Este nefasto proyecto tiene repercusiones severas a los humedales, excluyendo a una gran cantidad de estos ecosistemas en el carso puertorriqueño. El mundo entero se mueve a reconocer los valores de los humedales y a tomar medidas para atender el cambio climático, no podemos nosotros enajenarnos de esta realidad y tomar decisiones de política pública que no solo no abonan, sino que retrasan que Puerto Rico sea resiliente”, sentenció González.

González señaló que la definición contenida en la Ley 314, la cual se basa en la Ley federal de Aguas Limpias, da más protecciones a los humedales.

“Eliminar estas protecciones y enmendar la definición pone en gran peligro humedales asociados a sumideros y quebradas intermitentes, lo que a fin de cuenta amenaza los abastos de agua”, explicó González. “No quisiéramos pensar que las enmiendas responden a un interés de personas particulares para tratar de revocar la decisión del Tribunal Superior ordenando la protección de la totalidad del humedal Caño Tiburones”, añadió.

Por su parte, al abogado especialista en temas ambientales, Pedro Saadé, indicó que el Proyecto de la Cámara 930 tiene el efecto de eliminar la protección de humedales en Puerto Rico, pero particularmente el Caño Tiburones.

"Define humedales en una forma sumamente restringida con el ánimo de afectar los humedales como Caño Tiburones. Al definir los humedales, elimina la Reserva Natural de Caño Tiburanes", dijo Saadé en entrevista con El Nuevo Día.

Por ejemplo, define humedales como áreas que tienen que tener agua estancada o terrenos saturados de agua por buena parte del año, pero en Caño Tiburones hay periodos de sequía en ciertas partes del año.

"Elimina (de la definición de humedal) terrenos permanentemente sumergidos y áreas donde hay algún tipo de agricultura", dijo Saadé, al sostener que hay cierta actividad agrícola. Igualmente, se dispone que tiene que demostrarse que el humedal tiene un nexo con otro cuerpo de agua bajo la jurisdicción de la Ley de Aguas y en el caso del Caño de Tiburones no se logra eso.