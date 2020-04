El director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), Orville Disdier Flores, anticipó que hubo errores en la recopilación de datos sobre los casos de COVID-19 en Puerto Rico que no podrán ser subsanados, al tiempo que espera que los ajustes en la información se reflejen al menos en una semana.

Esa fue la principal observación que ofreció Disdier Flores después del primer día de "intenso" trabajo con el Departamento de Salud, luego de que ayer la agencia le dio acceso a los datos.

"Todo sistema puede tener errores, pero no tan dramáticos... Aquí el problema que tiene el sistema de vigilancia (de Salud) es que son errores que vienen desde el diseño, de la estructura", señaló Disdier Flores hoy en entrevista de radio (Radio Isla 1320).

Agregó que "se podrán subsanar algunos de ellos y otros no se podrá, porque viene desde el diseño, desde un inicio. Al ser errores tan dramáticos, afecta la calidad de los datos".

Aunque dijo que todavía es muy temprano para ofrecer un diagnóstico complejo, planteó que habría errores en quizás hasta en "una tercera parte" de los datos recopilados.

"Hay algunos datos que vienen de semanas anteriores que la calidad no podrá ser recuperada, pero otros sí. Es la calidad del dato. Son variables que no fueron recuperadas para un dato", explicó. "Digamos, que para un caso no se recopiló la edad o sexo, y no hay forma de tener esa información, pero hay otros (casos) donde se pueden obtener, porque se pueden contactar".

"Hay ciertos datos que la calidad puede mejorar y hay otros que no va a poder ser... Se puede terminar en algún momento quizás con una cantidad de casos con la calidad necesaria, que va a ser menos a los que tenemos ahora... digamos que no todos los casos van a tener la misma calidad de información", abundó.

El director adelantó que uno de los efectos que tendrá la depuración de las datos será en que se generará información de la incidencia con un conteo más bajo de los casos reportados hasta el momento.

De momento, no pudo indicar cuántos contagios reportados responden a casos duplicados, como admitió hace varios días el secretario de Salud, Lorenzo González.

"O sea, hay unos casos que van a ser con la calidad suficiente para hacer análisis complejos, que van a ser los que vamos a tener que utilizar por lo menos en el Instituto para generar indicadores adicionales. Con los que no tengan la calidad suficiente, no se podrán trabajar", comentó.

"Sí podemos anticipar que si vamos a trabajar solamente con los casos que tienen la calidad suficiente, y vamos a eliminar duplicados, que ya vimos que hay duplicados y tienen errores en la estructura... vamos a terminar con menos casos de los que hay ahora, a menos que surjan más casos (de contagios previos no contados hasta ahora) y se añadan. Pero mirando hacia atrás, hasta el día de hoy, vamos a estar con menos casos", expuso.

En ese sentido, Disdier Flores admitió tras el proceso de depuración de los datos, cuando se eliminen duplicados, pudiera resultar en un aumento de la tasa de letalidad. Con el conteo de muertes, agregó, no vislumbra problemas.

"La tasa de letalidad aumentaría, si finalmente se determina que las casos (de contagios) son menos. La tasa de letalidad sería más alta", mantuvo.

Al cabo del proceso de análisis, el IEPR ofrecerá recomendaciones al Departamento de Salud, aunque ya comenzaron a proporcionales algunas, indicó el director ejecutivo de la entidad, para evitar errores en el futuro.

Asimismo, agradeció el acceso que le permitió González, después de que llevara semanas solicitando a los administradores previos de la agencia que se le permitiera trabajar con los datos que habían recopilado.

"Esos indicadores le ayudará al Departamento a tomar decisiones", manifestó.