La joven Danielie L. Rivero Rolón conoce lo que es la pérdida de un ser querido desde temprana edad. Cuando tenía 10 años de edad, murió su hermano menor, de 1 año y 10 meses. Casi al mismo tiempo, perdió a su papá y a sus abuelos.

“Todas esas pérdidas fueron corridas. Todos los años tuve una pérdida”, expresó Rivero Rolón, de 18 años de edad.

Para ella, el centro de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, ubicado en el residencial Luis Lloréns Torres, en San Juan, fue fundamental para superar esas experiencias dolorosas.

“Boys and Girls Clubs fue mi refugio. Me ayudó. Me dio ese empuje para no descarrilarme, no decaer”, manifestó.

Rivero Rolón ingresó al club del residencial, que opera desde el 2012, cuando tenía 12 años de edad. A partir de ese momento, ha participado en distintos grupos de liderazgo que forman parte del programa de la organización sin fines de lucro.

La reconocida Joven del Año de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico 2018 destacó que una de las mejores experiencias que ha tenido en la entidad ha sido participar en el grupo de liderazgo Keystone, compuesto por adolescentes entre 14 a 18 años.

“Son jóvenes que trabajan problemáticas de la comunidad, de justicia social, de política, de educación. Dentro de ese grupo, hemos creado diferentes proyectos”, explicó.

Uno de los proyectos que elaboró como parte de Keystone fue La Voz de Lloréns, el primer periódico comunitario creado por jóvenes del residencial.

La publicación busca resaltar los logros de los miembros de la comunidad y dar a conocer los proyectos que han trabajado otros centros de Boys and Girls Clubs, que cuenta con 13 locales en toda la isla.

Al momento, La Voz de Lloréns, que se produce a través del programa Media Lab de la entidad, cuenta con dos ediciones. La tercera publicación estará lista para el próximo semestre del año escolar.

“Estamos tratando de que cada semestre salga una edición”, indicó la estudiante de Comunicación Social en Red de la Universidad del Este.

Rivero Rolón aseguró que los programas educativos de la organización han sido claves en su formación personal y académica.

Indicó, además, que estos la han preparado para alcanzar su meta de culminar sus estudios subgraduados y completar una maestría.

“Los grupos de liderazgo han sido la mejor herramienta para yo poderme preparar en mi vida”, afirmó.

Recaudan fondos

Con el fin de apoyar los programas educativos de Boys and Girls Clubs, la compañía telefónica T-Mobile lanzó el pasado 22 de diciembre de 2018 una iniciativa para allegar donativos a la entidad, que provee servicios luego del horario escolar a niños y jóvenes entre 6 y 18 años.

Hasta el 6 de enero, la empresa donará $10 a la organización sin fines de lucro, por cada venta de un teléfono Samsung elegible. T-Mobile espera alcanzar su meta de $50,000 en donaciones.

“Es importante que se sigan creando espacios, que se siga fortaleciendo el programa educativo de Boys and Girls Clubs. La mejor manera que encontramos fue regalando junto a nuestros clientes”, afirmó Frances Rodríguez, gerente de comunicaciones de T-Mobile Puerto Rico.

Los equipos elegibles para la iniciativa son Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Note8 y Samsung Galaxy Note9.

Por su parte, Carolina Capote, gerente de alianzas corporativas de Boys and Girls Clubs, destacó la importancia de los donativos para mantener los trabajos de la entidad.

“Son aportaciones que permiten que nuestra operación se mantenga viva y que podamos tener nuestro programa educativo latente, disponible para todos los participantes en todos nuestros centros”, manifestó Capote.

Para Rivero Rolón, los programas educativos de la entidad son cruciales para el progreso académico de los niños y jóvenes que participan en los clubes, por lo que considera vital conservar estos servicios.

“La educación es la clave principal para unir un país”, concluyó.