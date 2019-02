El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó hoy que no se espera lluvia significativa que ayude a mermar la sequía que afecta a la isla y por la cual arranca hoy un plan de racionamiento de agua para municipios del noroeste, establecido por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Según el meteorólogo David Sánchez del SNM, lo que sí puede esperarse hoy y por los próximos días son condiciones ventosas y mares picados, con vientos soplando del este, entre 15 a 25 millas por hora, debido a una fuerte alta presión al norte de Puerto Rico.

Aunque pueden suscitarse aguaceros aislados y pasajeros a través de distintos sectores de la isla, se espera poca acumulación de lluvia.

“Son buenos (los aguaceros), pero no van a hacer acumulaciones que tengan un impacto que vaya a acabar la sequía”, indicó Sánchez.

De otro lado, el oleaje permanecerá entre 6 y 8 pies para la mayoría de las aguas, por lo que se advierte a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución.

Mientras, existe un riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas del norte, incluyendo a Culebra. El riesgo para el resto de las playas permanece en un nivel moderado, informó el meteorólogo.

Las temperaturas máximas en áreas bajas podrán alcanzar los medios 80 grados Fahrenheit y los bajos 70 grados en la montaña. El índice de calor estará entre 88 a 92 grados F.

Atentos a la sequía

El plan de racionamiento de la AAA comienza hoy para Aguada, Aguadilla, Moca, Isabela, Camuy, Quebradillas y el barrio Puntas de Rincón, municipios al noroeste de la isla que permanecen bajo el nivel de sequía moderada según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Según el último informe -con fecha del 19 de febrero- 21.89% de la isla se encuentra bajo condiciones de sequía moderada y un 80.03% permanece bajo la categoría de condiciones anormalmente secas.

Mientras, de acuerdo al informe de monitoreo diario de la AAA, el embalse Guajataca se encuentra a nivel de ajustes operacionales (188.34 metros). Necesitaría alcanzar los 190 metros para entrar al nivel de observación.

El alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, hizo un llamado esta mañana a ejercer prudencia con el uso del agua.

“Nos mantenemos atentos a todo lo concerniente a este plan y hacemos un llamado a hacer un uso adecuado del agua durante este periodo, de manera que la recuperación del servicio se pueda dar dentro de las 24 horas, como lo ha planteado la AAA”, exhortó el alcalde en un comunicado.

Como parte del plan de racionamiento, se esperan en ese municipio interrupciones programadas de 24 horas, a partir de las 10:00 p.m. de hoy, para los que residen en las áreas identificadas como Zona A (casco urbano, Bajuras, Bejucos, Guayabos, Guerrero, Jobos y Mora) y desde las 10:00 p.m. del sábado para los que residen en los sectores identificados como Zona B (Arenales Alto, Arenales Bajo, Coto, Galateo Alto, Galateo Bajo, Guerrero, Llanadas y Mora).

El líder municipal recalcó además que el embalse Guajataca constituye la única fuente de abasto de agua potable para aproximadamente 46,000 habitantes.

“Por más de un año he llevado mis reclamos a las agencias pertinentes, lo he planteado públicamente, pero no ha habido respuesta y hoy nuestro panorama es más preocupante que el de los demás municipios”, declaró Altieri.

Por su parte, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, informó que el municipio ha coordinado los horarios de racionamiento de agua con la AAA y los directores regionales. Indicó en un comunicado que “el casco urbano en Quebradillas, a menos que exista otro problema ajeno, no tendrá interrupción de agua potable”.

Se informó que el ejecutivo municipal está en el estado de Florida para gestionar la compra de un camión cisterna de 6,500 galones y se espera que regrese el domingo a la isla.