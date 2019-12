La Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente (FEI) confirmó este lunes que investigará al exrepresentante Guillermo Miranda “por alegados actos constitutivos de delitos”.

El exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) renunció a su escaño en octubre tras despedir a una empleada de su oficina luego de que esta supuestamente se negó a cooperar con la venta de una libreta para rifas a beneficio de su campaña a la reelección.

La asignación del FEI se produce luego de que el Departamento de Justicia recomendó el nombramiento del mismo a finales de noviembre.

El panel designó al licenciado Ramón Mendoza Rosario como fiscal a cargo de la pesquisa. Mientras, la licenciada Pabón Ortiz fungirá como fiscal delegada.

"Para ello cuentan con un término de 90 días, a partir de la resolución del panel", establece un comunicado de prensa del FEI.

Este medio reveló un audio de una llamada telefónica entre Miranda y su exempleada Ivette Sierra Vivas. Durante esta comunicación se escucha al exlegislador justificar el despido que efectúo el exdirector de su oficina, Francisco "Paco" Cruz Rivera, ya que entendía que Sierra Vivas "no estaba poniendo de su parte para el comité".

“Paco me llama y me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta.... le dije a Paco que tomara decisiones y que, si tenía que disponer, que disponiera (sic) porque hay que seguir disciplina y hay seguir la ley donde todos aquí nos estamos beneficiando de todo. Todos somos un equipo como yo mismo dije. Y parece que Paco tomó la decisión de que, si no vas a ser parte del equipo, vas a estar fuera”, dijo el exrepresentante durante la comunicación.

En medio de esta comunicación la exempleada le advirtió a Miranda que otra empleada le había entregado la libreta de la rifa en horas laborables.