La portavoz de la organización Madres Contra la Guerra, Sonia Santiago, presentó hoy dos propuestas de proyecto de ley que de ser acogidas por la Asamblea Legislativa detendrían la aplicación de la Ley 124 de 2019, firmada por el exgobernador Ricardo Roselló días antes de su salida, que inscribe automáticamente a los hombres mayores de 18 años en el Servicio Selectivo de los Estados Unidos.

Santiago dijo que trabajaron en la redacción de los borradores de dos proyectos de ley a los fines de que puedan ser presentados por legisladores a través del recurso de “petición”. La primera opción sería una medida para derogar la Ley 124 de 2019 y, la segunda, para enmendar el estatuto a los fines de permitir la objeción por conciencia.

“Ahora lo que tenemos que hacer es tocar puertas y ver quién de los representantes y senadores se unen a esta petición. Sabemos que este pueblo ha despertado”, expresó Santiago en conferencia de prensa ofrecida hoy desde El Capitolio.

Al momento, dijo, han recibido el apoyo del representante independiente Manuel Natal, quien se personó a la conferencia de prensa. En la Cámara la medida recibió el voto en contra de la delegación de Partido Popular Democrático (PPD) y del portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.

“El joven que firma un contrato militar lo hace voluntariamente, pero se convierte en preso de ese contrato por ocho años de su vida, cuatro como activos y cuatro como inactivos”, sentenció Santiago.

Santiago indicó que según el informe American War ad Military Operations Casualties de septiembre de 2018 establece la muerte de 392 puertorriqueños heridos y 1,599 en muertos en guerras estadounidenses. Agregó que 20 veteranos se suicidan diariamente.

“Esta Legislatura nos ha querido vender la idea de que se firmó la ley 124 de 2019 como una acción favorable a la juventud, eso es un engaño. Nosotras como mujeres actuando a favor de la vida daremos nuestra energía y recursos a todos aquellos y aquellas que se dediquen a mantener la paz y la Justicia y a esta Legislatura le advertimos que el pueblo recordará que se han convertido en mensajeros de muerte”, sostuvo Santiago

El servicio selectivo, indicó, está vigente desde el 1917. En el 1973 fue eliminado el servicio militar obligatorio porque habían fallecido 58,000 soldados en Vietnam. “El servicio selectivo es un censo, una letra muerta…esa ley de servicio selectivo es obsoleta, es anacrónica. En Estados Unidos realmente no le hace ni cosquilla. Desde el 1896 no se procesa judicial ni criminalmente a ningún joven que no se inscriba en el servicio selectivo. Se procesaron 20 hasta 1986 de los cuales 14 fueron hallados culpables”, planteó Santiago.

El estatuto, que entró en vigor tras la firma del ex primer ejecutivo días antes de renunciar, dispone que en los formularios de solicitud y renovación de las licencias de conducir y tarjetas de identificación ahora habrá una nota aclaratoria estipulando que las personas sujetas a la Ley Federal para Sistema de Servicio Electivo quedarán registradas de forma automática.

Mientras, los jóvenes que tengan 16 y 17 años que vayan a solicitar licencias de conducir o tarjetas de identificación podrán decidir acceder a ser registrados en el sistema una vez cumplan los dieciocho 18 años con la autorización de una persona adulta.