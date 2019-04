El director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carlos Mercader, renunció a su puesto, después de haber estado más de un mes fuera de su oficina debido a una grave situación de salud que le ocurrió a principios de marzo.

Su dimisión es efectiva el 30 de este mes, mismo día que entra en efecto la renuncia del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

Mercader había estado en licencia de enfermedad probablemente desde el 4 de marzo, cuando tuvo una complicación de salud.

“Con la satisfacción y el orgullo que me brinda el trabajo realizado y el convencimiento de que PRFAA está más capacitada que nunca para poder seguir abonando con su Administración al progreso de nuestra Isla, considero que es el momento adecuado para emprender nuevas gestas personales y atender una condición seria de salud que me diagnosticaron y que me mantuvo hospitalizado por varios días durante el mes de marzo”, indicó Mercader en un comunicado.

La ausencia de Mercader ocurrió en los momentos más álgidos en el Congreso sobre la negativa de la Casa Blanca a otorgar nuevas asignaciones federales destinadas a mitigar el desastre causado en Puerto Rico.

A duras penas, Prfaa admitió días después de sus complicaciones de salud que Mercader estaba ausente de su trabajo.

Agradezco al licenciado @Mercader1 por el servicio de excelencia al Pueblo de Puerto Rico desde la capital federal. Sin duda, Carlos y su equipo de trabajo han sido fundamentales a la hora de comunicar la agenda de política pública de nuestra Administración. pic.twitter.com/x0Je6XhDgQ — Ricardo Rossello (@ricardorossello) April 18, 2019

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le agradeció su trabajo y pese a la crisis en que ha entrado sus relaciones con la Casa Blanca, dijo que “Carlos y su equipo de trabajo han sido fundamentales a la hora de comunicar la agenda de política pública de nuestra administración y las necesidades de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico ante todos los sectores políticos, gubernamentales y cívicos, no solo en Washington, D.C. sino en toda la nación” estadounidense.