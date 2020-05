La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, adelantó este jueves que su municipio impondrá un horario de cierre a los negocios durante junio y julio en caso de que el gobierno central no extienda el toque de queda el 25 de mayo por la propagación del COVID-19.

La primera ejecutiva de la capital explicó que los comercios podrían operar los domingos, lunes, martes y miércoles hasta las 12:00 a.m., mientras que los jueves, viernes y sábados estarían abiertos hasta las 2:00 a.m.

Esta medida tendrá que ser aprobada por la Legislatura Municipal y representaría el primer horario de cierre de comercios desde que se implantó el Código de Orden Público que no dispone un límite a la operación de los negocios.

“¿Por qué? Número uno por el distanciamiento social que es necesario. Esa foto de la Placita repleta el viernes después de que comenzamos con la situación del COVID-19 no se puede repetir para beneficio de todos los puertorriqueños y número dos porque todos los municipios circundantes a San Juan cierran sus negocios a las 2:00 a.m.”, estableció en una entrevista radial por (WKAQ - 580 AM).

Indicó que esta medida sería solamente por dos meses y que lo que pretende es armonizar los efectos de la pandemia con la operación de los comercios.

Defendió que en varias ciudades de Estados Unidos todos los negocios cierran a las 2:00 a.m. “y nadie se queja”.

Anticipó que en San Juan hay unos sectores turísticos a los que no aplicaría el cierre de negocios, por lo que podrían operar 24 horas al día, pero dijo que eso no sería justo.

“Eso habrá que hablarlo con la Legislatura de Puerto Rico para que se pueda armonizar porque no es justo que la gente en la calle Loíza se vean obligados a cerrar, pero la gente en la avenida Ashford no se vean obligados a cerrar. Esos son los discrímenes que ocurren en Puerto Rico que no pueden seguir ocurriendo”, acotó.