La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, aseguró hoy, martes, que la Policía Municipal de la capital investiga las imágenes que captaron el momento en que unos jóvenes vandalizaron unos vehículos en el Viejo San Juan.

La ejecutiva municipal, sin embargo, estableció que “nadie se quejó” por el incidente ante las autoridades.

Un vídeo colgado en las redes sociales muestra cómo una decena de jóvenes golpean y se abalanzan sobre unos autos en movimiento cerca de la Plaza del Quinto Centenario.

“El coronel Caldero desde el domingo, que me llevaron a mí los visuales a través de mensajes de textos, ha estado investigando. Lo que podemos decir al momento es que no hubo ninguna querella a la Policía Municipal de San Juan, ni nadie en los alrededores”, sostuvo en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

No obstante, la ejecutiva municipal aceptó que durante la madrugada del domingo la Policía Estatal recibió una querella por un supuesto motín en la calle San Sebastián, pero que cuando llegaron los agentes no encontraron nada. Según la alcaldesa, se trata de dos incidentes diferentes.

Asimismo, Cruz dijo que, aunque el vídeo se publicó este fin de semana, los hechos pudieron ocurrir durante las manifestaciones contra el exgobernador Ricardo Rosselló que se desarrollaron en el casco histórico capitalino y que terminaron con la dimisión del ex primer ejecutivo.

"Ciertamente, eso no tenía que ver con la manifestación, pero parece indicar que eso es lo que ocurre (que fue durante las manifestaciones)", explicó.

La alcaldesa adelantó que el comisionado de la Policía Municipal, el coronel José Caldero, informará mañana sobre “una serie de acciones” relacionadas a este incidente.

Pese a que la también candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) no puntualizó cuáles serán las movidas de las autoridades municipales, la ejecutiva municipal sostuvo que la Policía capitalina aumentará su presencia en el Viejo San Juan, a la vez que defendió que en su municipio las estadísticas de los asesinatos y delitos contra la propiedad y los individuos presentan una disminución en comparación con el año pasado.

Cifras de la Policía sostienen que en lo que va de año en la región de San Juan se han reportado 86 asesinato, uno menos que en 2018 a esta misma fecha.

En cuanto al aumento de carjackings en la ciudad capital, la alcaldesa indicó que la Policía Estatal es quien tiene la responsabilidad de atender estos incidentes.

San Juan refleja el mayor número de robo de vehículos a mano armada reportados en la isla, pese a que las estadísticas sostienen que en comparación con el 2018 hay 23 incidentes menos, según datos de la Policía actualizados hasta el 5 de agosto.