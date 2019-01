La comisionada interina del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), Beatriz Zayas, reafirmó hoy que primero en octubre y luego, en enero, canalizaron las peticiones presupuestarias de la dependencia ante Junta de Supervisión Fiscal(JSF), organismo que controla las finanzas del país y que ha alegado que no ha recibido las solicitudes.



Zayas, al salir de una reunión en La Fortaleza, no mencionó el monto específico que necesitan para mejorar el funcionamiento del Negociado. Sólo indicó que, además de patólogos, necesitan examinar los más de 2,500 SAFE Kits, que sirven para recopilar material genético en los casos de agresión sexual y fondos para poder pagarle horas extras al personal de la dependencia. Actualmente, los empleados allí solo pueden tomar tiempo compensatorio.

“Lo que queremos es que se apruebe el presupuesto a corto plazo para poder completar todas las necesidades que tenemos. Estamos solicitando un presupuesto para poder reclutar a corto plazo y poder atender todos los casos. Nosotros ya entregamos los números y están mirando a ver si se puede completar esa transferencia”, dijo Zayas en la rueda de prensa.

Por otro lado, la funcionaria no negó la existencia de una comunicación interna en el Negociado prohibiendo tomar fotos en las áreas de trabajo. La supuesta directriz surge luego que se publicaran fotos en las que muestran cadáveres colocados en el suelo de la sala de autopsias.

Zayas indicó que cuando el personal del Negociado es contratado tiene que comprometerse a no tomar fotos de los trabajos allí, particularmente los cadáveres. “Y mucho menos diseminarlas… Estamos hablando de cuerpos, de personas y si enfatizan tanto que el Instituto (Negociado) tiene que respetar esos cuerpos que están allí, tomar fotos y diseminarlas es una falta de respeto, no solo al ser querido sino a los familiares… El que esté en el piso no es aceptable y lo dije inmediatamente. Pero tomar imágenes y diseminarlas tampoco es aceptable. Es una falta de respeto y no es querer ayudar ni al Instituto ni a Puerto Rico”, sostuvo.