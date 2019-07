Vega Baja - Eran casi las 8:30 p.m. del pasado 3 de julio cuando Luis Santiago, de 60 años, fue como de costumbre a la panadería D’Frami Bakery, en Vega Baja. Allí jugó la lotería electrónica y después se fue a su residencia ubicada en Manatí.

Lo que no sabía era que después de salir del lugar se efectuaría un incidente a las 9:03 p.m., en el que un policía mataría de múltiples disparos a un joven que intentaba robar en la panadería.

A casi una semana del suceso, Santiago no sale de su asombro y lamentó que su sobrino, que también estaba en el local, presenciara el suceso, que todavía le tiene afectado.

El hombre recordó que esa noche en la panadería habló con su sobrino, quien vestía una camisa roja y unos pantalones oscuros, y quien puede ser visto en los vídeos de las cámaras de seguridad que han sido publicados.

“Ese es mi sobrino, el de la camisa roja”, expresó Santiago en entrevista con este medio en la panadería D'Frami. “Es paramédico en el área de San Juan. Entró a comprar pan. Él estaba bloqueado después del robo”.

En las imágenes difundidas a través de las redes sociales, se observa a Moisés Class Rivera, de 21 años, entrar al local, disparar un arma contra un asiento y caminar hasta el mostrador. El vídeo no tiene audio, por lo que no se sabe si el oficial José A. Santiago, el policía que se encontraba en el lugar y quien ultimó al asaltante, hizo alguna advertencia o dio instrucciones antes de disparar.

El joven murió en el acto a consecuencias de las heridas de bala recibidas.

Mientras, el supuesto cómplice del asaltante, Rafael Trinidad Maldonado, enfrentará a la justicia, luego de que hallaran causa para arresto. En su contra pesan cargos por asesinato estatutario, robo y violación a la Ley de Armas.

Una panadería muy frecuentada

“En la noche la panadería es frecuentada porque hay iglesias a su alrededor y cuando las personas salen vienen aquí a comprar pan y a tomarse un cafecito. Esos son cosas inesperadas. Así que uno no espera que estas cosas pasen porque uno viene aquí a comer y a tomar café”, añadió Santiago.

El hombre aseguró que después de ver el vídeo varias veces no quiere pasar juicio sobre si el agente actuó de forma correcta o no. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), solicitaron al Negociado de la Policia que investigue el incidente para saber si el oficial no hizo uso indebido de la fuerza.

En la foto la escena en donde un joven murió tras ser disparado por un agente de la Policía después de que presuntamente anunció un asalto en una panadería de Vega Baja. (Captura de pantalla).

El Nuevo Día realizó un recorrido por la panadería y pudo observar que las operaciones continúan como de costumbre y el flujo de clientes no se afectó tras el incidente.

Por tratarse de una investigación en curso, la gerencia de la panadería declinó realizar expresiones del suceso.

No es el primer robo en la panadería

Alejandro Avilés, quien frecuenta el lugar, recordó que no es la primera vez que se reporta un robo en esta panadería.

Según informes policíacos, en abril se registró un robo en este establecimiento. La Policía informó que ocurrió a las 10:00 p.m. y no hubo heridos.

De la investigación se desprende que unos sujetos enmascarados y armados con pistolas anunciaron un robo y, bajo amenaza e intimidación, se apropiaron de $413.50 de la máquina de la lotería y $399.66 de dos cajas registradoras del establecimiento.

De igual forma, los delincuentes despojaron a una clienta de una guagua Mitsubishi Nativa color blanca y a otro cliente le robaron $400 en efectivo y un celular.

“Yo digo que, en cuestión de la economía, como quieren los 'mangos bajitos', y las 'chinas bajitas', pues, cuando se encuentran dinero de frente. (los asaltantes) hacen desastres. Estos lugares son fáciles para escapar, y hay muchas salidas que los ayuda a perderse”, expresó Avilés, residente de Manatí.

“La vida hay que seguirla normal. Uno no puede darle la oportunidad al terror”, añadió el hombre, quien recordó que el agente Santiago fue el mismo que homenajearon en abril en la Legislatura, después del mensaje del gobernador Ricardo Rosselló, por intervenir con tres individuos que transitaban de forma ilegal en un “four track” en el residencial Colinas de Jagaus, en Ciales.

Homenaje al agente durante el tercer mensaje de estado del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares. (Teresa Canino)

En este incidente en particular, los sospechosos forcejearon con el agente de la Policía para evitar que les quitara el “four track”.

Opiniones encontradas

“Te voy a decir que esto fue un abuso porque la lógica, si la sigues, nada cuadra. No encuentro la lógica. Eso fue un abuso. Solemos frecuentar el lugar durante la mañana. Con un tiro o con dos era suficiente. El guardia iba a provocar más muerte que el asaltante. La lógica es que el policía tiró al garete”, manifestó una mujer que estaba en la panadería y que prefirió no identificarse.

Gustavo Colón, por su parte, aseguró que el agente hizo bien en intervenir con el asaltante y denunció que la Policía no efectúa rondas preventivas por el área.