Solamente 500 escuelas en Puerto Rico han sido reforzadas para resistir terremotos y ni siquiera se sabe públicamente si algunos de estos planteles figuran entre los que se han cerrado en este cuatrienio, advirtió hoy el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), A Juan F. Alicea Flores.

“Las otras deberían pasar por un rigor de un profesional y si se determina que no es segura, pues no es segura y no se pueden usar”, puntualizó Alicea Flores sobre la acción que se torna imperativa luego de que colapsara en Guánica la escuela Agripina Seda tras el terremoto de magnitud 6.5 registrado este martes.

Por ello, urgió al gobierno a identificar de forma transparente cuáles fueron ya reforzadas y reiteró que el CIAPR pone su peritaje colectivo al servicio del gobierno “para evaluar los daños a nuestra infraestructura y nuestros sistemas de servicios esenciales y de agua y energía”.

Recordó, además, que el gobierno invirtió $1,000 millones en reforzar esos 500 planteles.

Por su parte, el director de la Comisión de Terremotos del CIAPR, el ingeniero estructural Félix Rivera, denunció que todavía se están usando escuelas con un diseño de columnas cortas que se ha comprobado que es un peligro inminente de colapso en caso de terremoto.

Con esto se refirió a las hileras de ventanas que se colocan en la parte superior de las paredes de los salones para proveer ventilación cruzada. Cuando estos ventanales se extienden por toda la pared, el hueco de la ventana interrumpe la integridad de las columnas de soporte. “Al tener el hueco de la ventana, cuando empieza a oscilar el edificio, parte por esa área y hay un colapso”, describió Rivera, quien cuenta con décadas de experiencia en respuesta e inspecciones tras sismos en diversos países.

“He estado en escuelas que se construyeron hace 6 años nada más y volvemos a los mismos errores de construir con la columna corta”, denunció Rivera sobre el riesgo de pérdida masiva de vidas.

✉ Email Aurea Santiago, encargada del comedor de la escuela Agripina Seda en Guánica, recorre los escombros del recinto que colapsó tras el temblor. (Ramón Tonito Zayas)

Santiago indicó que prácticamente vio toda la construcción del plantel en el cual su papá también laboró. (Ramón Tonito Zayas)

Apenas unos cuantos escritorios se salvaron del colapso total de la edificación. (Ramón Tonito Zayas)

La estructura no aguantó el temblor de magnitud 6.4 que se registró a las 4:24 a.m., ni el sismo subsiguiente de magnitud 5.6. (Ramón Tonito Zayas)

El edificio de tres pisos colapsó casi en su totalidad en varias partes. (Ramón Tonito Zayas)

La escuela servía a un total de 434 estudiantes. (Ramón Tonito Zayas)

Por suerte, la escuela no estaba abierta al momento de ocurrir el temblor luego que el gobierno atrasó el inicio de clases. (Ramón Tonito Zayas)

La escuela Agripina Seda fue uno de 11 planteles en Guánica que sufrieron daños moderados o severos a causa de los temblores. (Ramón Tonito Zayas)

Santiago dijo a El Nuevo Día que "jamás pensé que iba a pasar esto. Es una tristeza para Guánica". (Ramón Tonito Zayas)

César González, comisionado de seguridad de Educación, e Iris Berríos, superintendente de la región Ponce, inspeccionan la estructura de la escuela. (Ramón Tonito Zayas)

Varios perros se dieron la tarea de explorar los escombros pese al peligro latente de que la estructura continuará derrumbándose. (Ramón Tonito Zayas)

La mayoría de los edificios del plantel colapsaron, y los que quedaron en pie parecían haberse jamaqueado de un lado a otro. (Ramón Tonito Zayas)

González dijo que "Hasta este momento, tenemos 11 escuelas, de 73 que se han inspeccionado, y que han sufrido daños". (Ramón Tonito Zayas)

Reynaldo Cancel Santos laboraba como conserje de la escuela y también llegó hasta el edificio para ver los daños. (Ramón Tonito Zayas)

Santos, en la foto junto con Santiago, indicó que llevaba 16 años trabajando en la escuela. (Ramón Tonito Zayas)

González dijo que hay preocupación en la agencia sobre cuántas de las 856 escuelas en la isla pueden resistir un temblor mayor. (Ramón Tonito Zayas)

El comisionado de seguridad de Educación añadió que el total de escuelas con daños estructurales podría aumentar. (Ramón Tonito Zayas)

Mientras, Berríos dijo que, al momento, no ha decidido a qué escuela se trasladarán los estudiantes de la Agripina Seda. (Ramón Tonito Zayas) Facebook

“Es importante que este sea el momento idóneo para buscar esas estructuras y reforzarlas por el bien de nuestros niños. Están también las escuelas privadas. Tenemos que hacer inspecciones en las privadas para asegurar que los niños sean regulados de igual forma”, recomendó, tras reconocer que este requisito podría requerir legislación.

El riesgo de colapso está muy lejos de ser una sorpresa tanto para el gobierno como para los expertos, toda vezque el reconocido geomorfólogo José Molinelli lleva desde la administración del exgobernador Pedro Roselló haciendo llamados a inspeccionar y reforzar los planteles, en especial aquellos construidos con un diseño que se copió en Nicaragua, donde colapsaron escuelas en el mortífero terremoto de 1972.