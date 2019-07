Luego de la tercera noche consecutiva en que las protestas para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares culminan con el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Policía de Puerto Rico para dispersar a los manifestantes, comerciantes del Viejo San Juan levantaron este martes su voz para denunciar las medidas que toma la Uniformada y su efecto directo a los negociantes y residentes de la Ciudad Amurallada.

“Mi hijo estaba llorando en el hotel porque pensaba que eran monstruos entrando por la ventana… un niño. Una cosa es tirar botellas, pero otra es tirar gases que afectan a toda la comunidad del Viejo San Juan, incluyendo sus animales. (El efecto) es a todo el mundo. Y la cosa es que se queda concentrado, porque tienes todo cerrado”, manifestó Alexandra Aranguren, dueña del negocio Flor de Trigo Café en la Calle del Cristo.

Junto a Mónica Cortina, empleada del hotel Monastery Art Suites, ambas integrantes de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan (Acovi), cuestionaron el hecho de que se lancen gases a partir de cierta hora en específico.

“De que hay unas órdenes y haya unas personas que tienen que seguir unas órdenes, eso se comprende… pero hay que tener conciencia. No es solo manifestantes. Los manifestantes se van y no podemos salir de aquí… esperando a ver cuándo van a tirar los gases, que aparentemente es después de las 11:00 de la noche, porque en mis cámaras sale que, a las 11:00 en punto, en todos los días (de grabación), tiran los gases. Es una falta de consideración”, sostuvo Aranguren.

A su denuncia, se suma la indignación por una publicación de Facebook hecha aparentemente por un policía en la que se observan seis agentes posando con máscaras de gas en lo que parece ser una de las calles del Viejo San Juan con un mensaje que lee: “Y la calle linpiesita y eso que eran más y no tenían miedo, se les olvidó que nosotros somos menos pero tenemos mucho gas”.

El Negociado de la Policía indicó en Twitter que investigan la situación y que “de ser cierto, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes”.

Buen día. Según indicamos anteriormente, estamos investigando esta situación y, de ser cierto, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. El @DSPnoticias y la Policía no apoyan este tipo de expresiones contra ciudadanos. — Negociado de la Policía P.R. (@PRPDNoticias) July 23, 2019

Por su parte, Cortina reiteró que Acovi respalda la petición para que el mandatario abandone inmediatamente su cargo.

“No apoyamos que el gobernador se quede en su puesto. No apoyamos el abuso policíaco, que causa el vandalismo desmedido y, por ende, problemas de salubridad para los residentes”, indicó.

Aranguren, entretanto, aseguró que los comerciantes se sienten inútiles porque saben que las manifestaciones continuarán hasta que Rosselló renuncie. “El único que puede hacer algo aquí es el gobernador y es renunciar, porque esto no va a parar. Esto no va a parar hasta que él renuncie, y nos vamos a afectar todos”, señaló.

Cientos de manifestantes llegaron ayer por la tarde frente al Palacio de Santa Catalina luego de la denominada Marcha de Pueblo en la que se estima que asistieron más de medio millón de personas pidiendo la renuncia de Rosselló tras publicarse 889 páginas de un polémico chat de Telegram entre él y 11 cercanos funcionarios de su gabinete, y tras los cargos federales por corrupción que culminaron con el arresto de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y la exjefa de la Administración de Seguros de Salud (Ases), Ángela Ávila.

Anoche, en medio de las confrontaciones, el vehículo de un joven de 23 años y residente de San Juan fue incendiado cuando la Policía lanzó una lata de gas lacrimógeno dentro del auto al quebrar el cristal de la puerta del baúl.

El comisionado de la Policía, Henry Escalera, confirmó que la Policía ocasionó el incendio y que se estarían comunicando con el joven afectado para cubrir los costos por los daños ocasionados a la propiedad.

Piden un mes sin IVU

Por su parte, Juan Bauzá, dueño de la ferretería True Vale ubicada en la calle San Francisco, contó que Acovi ha llevado un reclamo para que la Legislatura dé paso a un proyecto para que, por un mes, las ventas en la ciudad amurallada queden exentas del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

En su defecto, agregó Bauzá, la otra opción sería que les den ayudas o bonificaciones directas.

“Son los reclamos que hacemos porque, como comerciantes, somos lo que hemos cogido los cantazos”, dijo, en referencia a que han experimentado bajas en ventas debido a las manifestaciones que hoy suman once días consecutivos.

“Estamos con el pueblo y su reclamo (de renuncia al gobernador). No hay gobernanza”, agregó.

Esta mañana, Bauzá y empleados de su ferretería ayudaron a otros comerciantes a cubrir con pintura los grafitis hechos por manifestantes durante los pasados días.

Más temprano, la Acovi circuló un comunicado de prensa en el que reiteró su apoyo a las manifestaciones ciudadanas y enfatizó en un “llamado a la paz”.

Además, la organización hizo cuatro pedidos: no usar proyectiles, no lanzar gases lacrimógenos, no utilizar ningún tipo de pirotecnia para evitar incendios, y no romper vitrinas.

“Acovi continuará con el aval a la libre expresión. No empece a esto, la comunidad está lacerada y necesita de ti y tu apoyo. Estamos aquí para Puerto Rico”, lee el comunicado de prensa.