Los recientes acontecimientos en el país han desembocado en días en los que la frustración, el coraje, la indignación y la tristeza arropan a muchos. “Es bien difícil permanecer indiferentes ante lo sucedido. Es imposible escuchar y no indignarse o atemorizarse, entristecerse o decepcionarse’’, sostuvo la doctora Silma Quiñones, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

La reacción emocional ante un evento que no controlamos es intrínseca de la naturaleza humana. La emoción, para efectos prácticos, te lleva a unas acciones. “Cuando es una emoción muy intensa y no tienes las herramientas ni las fortalezas o las destrezas para manejarla, como consecuencia, te paralizas o te llevan a actuar de una manera que no abona a mejorar la situación’’, aseguró Quiñones. Situaciones como las discusiones que surgen entre los que están a favor o en contra, los que especulan, los que entienden que saben toda la verdad, los ingenuos que piensan que no es verdad, los que se quedan en shock esperando que, en algún momento, las autoridades informen que se equivocaron, son ejemplos de reacciones que pueden -según Quiñones- “meterte en problemas”.

Entonces, ¿cuál es la mejor forma de canalizar las emociones ante una situación como la que vive Puerto Rico? “Lo más saludable es el balance”, afirmó.

Se trata de “reconocer que hay cosas que no nos gustan y que van a ocurrir; que hay cosas en la vida que tienen consecuencias negativas, pero eso no quiere decir que eso es lo único que se da; que hay días buenos y otros no tanto”.

La emoción es una reacción del sistema neurológico que físicamente se activa más cuando pensamos que estamos en peligro, describió la doctora. “Que lo que me dicen o escucho pone mi vida directamente en peligro. Muchas veces, una persona se identifica con alguien que sufre un percance o atraviesa por una situación difícil y lo vive como si fuera ella misma, y hay que aprender a poner un poco de distancia. No quiere decir que la persona se desconecte, sino que entienda que esa no es su vida, que eso quien lo está viviendo es otro que, tal vez, conoce, aprecia o no; pero que esa no es su vida’’, recalcó.

organizar el día

Continuar con la rutina diaria es fundamental. Realizar el trabajo, atender los quehaceres del hogar, disciplinar a los hijos son, según la experta, algunas prácticas que “nos bajan de la nube, del pánico, y nos regresan a nuestra realidad individual personal”.

Argumentó que si “te quedas pegado a la televisión, por ejemplo, y te olvidas de tus responsabilidades, las emociones te van a arropar afectando tu estado anímico de manera seria”. Esto significa “que no funcionas como deberías hacerlo’’ por permitirle a las emociones a actuar en descontrol.

La clave

El balance en las emociones siempre nos conduce al aprendizaje. “Además de llevarnos a la acción, nos ayudan a repensar, a evaluar cuáles son nuestras creencias o ideas, para cambiarlas o reafirmarlas”, indicó.

Pero, no solo se afectan las emociones sino, por ejemplo, cómo percibimos al mundo, cómo percibimos los conceptos de justicia e injusticia, todo eso es parte de la fórmula. “Cuando estamos en este proceso, estamos revueltos. Esto no quiere decir que vamos a estar así el resto de nuestras vidas. Con el paso de los días, cuando el cerebro y nuestras emociones se sincronicen, vamos a regresar a un sentido de estabilidad y realidad que nos permite funcionar como seres humanos’’.

Este proceso (de tener o no una depresión o un ataque de pánico), es el mismo que experimentamos cuando, por ejemplo, nos llegan noticias que nos afectan directamente: un diagnóstico de vida o muerte de un familiar, un accidente en la carretera o un despido. “Son momentos bien particulares en nuestras vidas. No existe un ser humano que no enfrente alguna situación difícil; que pensaba que su día iba a ser de una manera y de momento se transformó’’, señaló.