La compañía Trinity Services sometió una “urgente moción” al Tribunal de Apelaciones para que tome en cuenta expresiones recientes del designado secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, para reconsiderar parcialmente su sentencia de este pasado agosto.

Este foro judicial revocó en ese momento la resolución de la Junta de Reconsideración del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que confirmó la adjudicación de una subasta a Carolina Catering Corporation. Además, le dio la razón a TKC Intermediate Holdings y su subsidiaria Trinity Services cuando clamaron que había ocurrido intervención indebida de funcionarios del DCR.

En la moción sometida ayer, viernes, Trinity Services indicó que “las actuaciones impropias del licenciado Rivera Juanatey ya evaluadas y adjudicadas por este honorable tribunal en la referida sentencia y sus recientes expresiones de que: la sentencia es incorrecta en derecho, que no hizo nada incorrecto y el mantener su posición de intervenir en un futuro proceso, a través de un tercero, es prueba fehaciente, prima facie y no deja la menor duda de que la Junta de Reconsideración no es y ni será un ente justo e imparcial bajo su dirección”.

Trinity Services alega que “acudir nuevamente ante él (Junta de Reconsideración) es un ejercicio de futilidad” y por tal razón piden que sea el Apelativo “retenga jurisdicción, resuelva en los méritos este pleito y en su consecuencia cancele el proceso del RFP o en la alternativa le orotgue la buena pro del RFP a Trinity por haber sido la entidad que cumplió con todos los requisitos del RFP y que presentó la mejor oferta en $83 millones más económica que la CCC”.

El tribunal basó su determinación de agosto en unos correos electrónicos donde se evidenció que el presidente de la junta, Alberto Carranza Amador, consultó su decisión con el entonces secretario asociado del DCR, Rivera Juanatey.

Rivera Juanatey dijo el jueves que "yo no actué de manera ilegal. No hay corrupción ninguna. Se actuó conforme a los procedimientos" y añadió que ante la controversia generada "no volvería a hacerlo, pero no es ilegal".

Trinity alegó que este instruyó a la junta a denegar la reconsideración, algo contrario a reglamento. El panel de jueces coincidió con que el Reglamento de la Junta de Reconsideración “prohíbe expresamente que empleados del Gobierno de Puerto Rico suministren información sobre cualquier recurso de reconsideración, intervengan con los documentos o actúen indebidamente de cualquier otra forma”.