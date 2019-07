La Cámara de Representantes está, al menos, a siete votos de contar con el apoyo que necesita para iniciar un juicio político en contra del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, según un sondeo realizado por El Nuevo Día.

En total, 27 representantes indicaron a este diario que votarían a favor de dar paso al residenciamiento al mandatario. En total, se necesitaría el voto de 34 miembros de la Cámara baja para comenzar un proceso para destituir al primer ejecutivo.

No obstante, ocho de estos legisladores -todos del Partido Nuevo Progresista (PNP)- hicieron la salvedad de que su aval al residenciamiento dependerá del informe comisionado por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, a tres juristas para determinar si existen las bases jurídicas para un juicio político.

Se prevé que el informe esté listo hoy, supo este diario.

“Estamos esperando a que le entreguen el informe al presidente y si existen los elementos pueden contar con mis votos para el residenciamiento”, expresó el representante Joel Franqui.

Una vez se entregue el informe, se crearía una comisión especial para validar la información y trabajar los artículos de residenciamiento. El lunes, trascendió que el representante José E. “Quiquito” Meléndez presidiría dicha comisión, mas el legislador indicó ayer que no se le había hecho un acercamiento formal para ocupar el cargo.

Los 15 miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) votarán a favor del residenciamiento, así como el representante independiente, Manuel Natal, según expresiones realizadas en redes sociales.

El representante independentista, Denis Márquez, radicó una resolución el 15 de julio para iniciar el residenciamiento.

El reclamo por la renuncia de Rosselló Nevares ha ido en aumento por cada uno de los 11 días consecutivos de manifestaciones que se han llevado a cabo en la isla.

Anoche, El Nuevo Día supo que la salida de Rosselló Nevares se podría dar entre hoy y mañana.

Ayer, líderes de una treintena de sindicatos se reunieron con el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para exigirle celeridad con el proceso de residenciamiento del gobernador.

Un juicio político

Contrario a lo que han manifestado algunos defensores del gobernador, en un residenciamiento no se requiere que se haya materializado delito alguno, la presunción de inocencia es distinta a la que existe en el ámbito penal y los legisladores hacen su juicio a base de su conciencia y no de prueba, indicaron dos abogados constitucionalistas.

Carlos Ramos y Julio Fontanet -en entrevistas separadas- fueron enfáticos en que el residenciamiento es un juicio político y no uno penal.

“No, no entra en cuestión si se materializó un delito. No es parte, no lo es. Eso es confundir el juicio político que implica el residenciamiento y que autoriza la Constitución con una acusación penal del sistema judicial”, indicó Ramos.

Fontanet destacó que el residenciamiento contra el expresidente estadounidense Bill Clinton es el mejor ejemplo de que es un juicio político y no uno penal.

“En la Constitución federal y en la de Puerto Rico, no se requiere la presentación de ninguna acusación formal. La Cámara de Representantes puede evaluar las pruebas y alegaciones que se presenten, y determinar si -a juicio de los legisladores- hay razones suficientes para pensar que se ha cometido un delito”, destacó.

Respecto a las garantías que asistirían a Rosselló Nevares, Fontanet indicó que le aplican “unas garantías mínimas”.

“En un caso criminal, el ministerio público tiene que probar la culpabilidad más allá de duda razonable. La presunción de inocencia en un juicio político no tiene ese alcance. La determinación de culpabilidad se establecerá a base del juicio de conciencia de cada legislador”, enfatizó Fontanet.

¿Cómo votarían los representantes?

Gabriel Rodríguez Aguiló -PNP - Sí

José “Quiquito” Meléndez Ortiz - PNP - Sí

Eddie Charbonier Chinea - PNP - Sí

Maricarmen Mas Rodríguez - PNP - Sí

Juan O. Morales Rodríguez - PNP - Sí

Yashira Lebrón Rodríguez - PNP - Sí

José “Memo” González - PNP - Sí

Joel I. Franqui Atiles - PNP - Sí

José “Che” Pérez Cordero - PNP - Sí

José “Pellé” Santiago - PNP - Sí

Rafael “Tatito” Hernández - PPD - Sí

Luis Raúl Torres Cruz - PPD - Sí

Brenda López de Arrarás - PPD - Sí

Jesús Manuel Ortiz González - PPD - Sí

Luis R. Vega Ramos - PPD - Sí

Ángel N. Matos García - PPD -Sí

Carlos A. Bianchi Angleró - PPD -Sí

Lydia Méndez Silva - PPD- Sí

José A. Díaz Collazo - PPD - Sí

Luis R. “Narmito” Ortiz Lugo - PPD - Sí

Jesús Santa Rodríguez - PPD - Sí

Ramón Luis Cruz Burgos - PPD - Sí

Javier A. Aponte Dalmau - PPD - Sí

Roberto Rivera Ruiz De Porras - PPD - Sí

José M. “Conny” Varela Fernández - PPD - Sí

Denis Márquez Lebrón - PIP - Sí

Manuel Natal Albelo - Independiente - Sí

Reynaldo Vargas Rodríguez - PNP - Indeciso

Jorge “Georgie” Navarro - PNP - Indeciso

Manuel O. Claudio Rodríguez - PNP - Indeciso

José F. Aponte Hernández - PNP - Indeciso

Ángel Bulerín Ramos - PNP - Indeciso

Carlos J. “Johnny” Méndez Núñez - PNP -No contestó la llamada

Félix G. Lassalle Toro - PNP- No contestó la llamada

Victor L. Parés Otero - PNP - No contestó la llamada

Antonio “Tony” Soto Torres - PNP - No contestó la llamada

José A. Banchs Alemán - PNP - No contestó la llamada

Jacqueline Rodríguez Hernández - PNP - No contestó la llamada

Urayoán Hernández Alvarado - PNP - No contestó la llamada

Michael A. Quiñones Irizarry - PNP - No contestó la llamada

Víctor M. Torres González - PNP - No contestó la llamada

Rafael “June” Rivera Ortega - PNP - No contestó la llamada

José E. Torres Zamora - PNP - No contestó la llamada

Néstor A. Alonso Vega - PNP - No contestó la llamada

María M. Charbonier Laureano - PNP - No contestó la llamada

Lourdes Ramos Rivera - PNP - No contestó la llamada

Nelson del Valle Colón - PNP - No contestó la llamada

Ángel R. Peña Ramírez - PNP - No contestó la llamada

Guillermo Miranda Rivera - PNP - No contestó la llamada

Luis “Junior” Pérez Ortiz - PNP - No contestó la llamada

Wilson Román López - PNP - No contestó la llamada