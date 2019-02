Las condiciones ventosas y temperaturas cálidas que abundan en la zona, conjunto a la poca actividad de lluvia que se espera por los próximos días, redunda en un mayor riesgo de incendios forestales, principalmente para zonas del sur de la isla, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

Según el meteorólogo Gabriel Lojero, con un flujo de viento del este noreste, de 15 a 25 millas por hora, las temperaturas máximas estarán entre los bajos a medios 80 grados Fahrenheit a lo largo del norte y este de la isla, mientras que para las pendientes del sur podrían esperarse temperaturas en los altos 80 grados F.

“Como se ha estado experimentando durante los últimos días y las últimas semanas, con estos fuertes vientos y condiciones bastante secas en las pendientes del sur - desde Salinas hasta Cabo Rojo-, también habrá un riesgo elevado de incendio”, indicó el meteorólogo.

Los fuertes vientos a los que se refiere Lojero son provocados por una fuerte alta presión alojada en la zona. Esto provocará condiciones variables ya que los vientos podrían arrastrar lluvias de poca intensidad y duración, mayormente para el norte y este de la isla.

Para el oeste no se descartan parchos de humedad, pero la actividad de precipitación será mínima.

El experto destacó que aunque las lluvias aisladas a dispersas podrían ayudar a mantener el nivel de los embalses, no son suficientemente intensas para provocar cambios significativos en embalses como el de Guajataca.

“Lamentablemente con este patrón, el embalse Guajataca va a continuar con muy poca actividad de lluvia, pero los otros embalses como Carraízo o La Plata con estas lluvias pasajeras se espera que se mantengan”, sostuvo.

El pasado 22 de febrero entró en vigor un plan de racionamiento para Aguada, Aguadilla, Moca, Isabela, Camuy, Quebradillas y el barrio Puntas de Rincón. Según el Monitor de Sequía de Estados Unidos, 21.89% de la isla se encuentra bajo el nivel de sequía moderada.

Se pronostica que el patrón de poca actividad de lluvia se extienda por las próximas siete a ocho semanas. Ya para mediados de abril y mayo, comenzaría un panorama más húmedo.

De otro lado, se mantiene en efecto un riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra que se extenderá, por lo menos, hasta mañana.

Feb 25. High rip current risk in effect for most of the beaches of Puerto Rico except for the southern beaches. pic.twitter.com/jiBUMhRCiO — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 26, 2019

El oleaje, indicó Lojero, estará picado, entre 5 a 8 pies para las aguas locales, por lo que se advierte a operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución.