Sol Rivera y Luis González adquirieron sus boletos de embarcación para visitar Culebra hace aproximadamente dos semanas. El matrimonio residente de San Juan llegó junto a su hijo Joel al terminal de lanchas en Ceiba, temprano en la mañana, para partir en el viaje de las 9:00 hacia la isla municipio.

“No tengo quejas”, afirmó Luis mientras caminaba con sillas de playa en mano hacia la embarcación.

“La última vez que nosotros vinimos no estaba tan agradable”, añadió Sol sobre su experiencia durante su última visita a Culebra, cuando el terminal estaba aún ubicado en Fajardo.

La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) esperaba un tráfico promedio de 35 mil personas durante esta semana entre Ceiba, Vieques y Culebra. El fin de semana largo, que incluye la tradicional celebración del 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos), es aprovechado tanto por locales como visitantes para pasar unos días de playa.

“So far, so good (hasta ahora, muy bueno)”, dijo Lauren Quintero, venezolana de Boston, sobre el comienzo de su experiencia de visita a Culebra desde el terminal en Ceiba. Lauren recibió ayuda de un guía turístico para adquirir sus boletos de ida y vuelta. “Tuve que esperar un poquito, pero no me molestó tanto”. En la isla municipio, visitaría la Playa Flamenco y junto a dos amigas haría snorkeling y kayak, ates de regresar en la tarde a la Isla Grande.

Pasajeros en el terminal se dirigen a la lancha Big Cat Express para ir a Culebra. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Hasta el momento todo ha fluido positivamente, tienen buena organización”, expresó por su parte Dalia Christian, una viequense residente en Caguas que adquirió su boleto esta misma mañana rumbo a Vieques.

Para Teresita Pérez Burgos, de Villalba, aún con algunos contratiempos, el servicio y el terminal en Ceiba ha significado una mejoría significativa desde su punto de vista como visitante.

“El servicio ha sido diez mil veces mejor que en años anteriores cuando estábamos en Fajardo, porque la incomodidad era demasiado”, expresó. Teresita iba junto a su hijo y se encontraría en Vieques con el resto de su familia para pasar el fin de semana y regresar el domingo.

Su crítica mayor fue respecto al estado de la carretera, desde la entrada de antigua Base Roosevelt Roads hasta la ubicación del terminal, un tramo de unos diez minutos en carro.

“Hay que mejorar la carretera, hay muchos, muchos, muchos cráteres, hay que mejorar eso”, señaló.

Teresita Pérez, mientras esperaba su turno para abordar una lancha rumbo a Vieques. (Ramón “Tonito” Zayas)

Su experiencia sufrió un traspié cuando en el portón que dirige hacia el puerto para abordar la embarcación no le permitieron continuar el paso, debido a que la lancha aparentemente se había llenado. Esto a pesar de que ella contaba con un boleto para el viaje de las 8:30 de la mañana.

“Mi boleto yo lo compré desde hace mucho tiempo, para hoy a las 8:30 de la mañana, tengo la evidencia, y entonces nos han cerrado el portón porque está lleno”, relato’. La situación, no obstante, no pareció provocar un daño mayor a su experiencia, bajo la promesa de que saldría rumbo a Vieques en el viaje de las 9:00 de la mañana.

Bajo las enormes carpas con abanicos instaladas por la ATM varios cientos de visitantes esperaban sentados la hora de salida de sus respectivos viajes hacia las islas municipio.

Entre ellos estaba Cristian Figueroa Herrera, quien se encuentra de vacaciones en Puerto Rico y viene desde Chile.

“Primera vez, una gran experiencia estar acá”, apuntó. El turista adquirió su boleta esta mañana en la boletería del terminal, un trámite que le tomó unos tres minutos, aseguró. “El proceso muy expedito y muy rápido en realidad, y ordenado”, indicó.

“Por lo menos en comparación con mi país, presentan muchas comodidades para el pasajero acá, lo que es distinto para nosotros en este caso como turistas”, aseguró el chileno.

Milka Sedano y Luis Carrasquillo, de Carolina, se toman una fotografía mientras esperan para abordar una lancha rumbo a Vieques. (Ramón “Tonito” Zayas)

En las instalaciones del terminal también se encontraba el representante Néstor Alonso Vega, presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social.

“Hemos recibido alguna información en los pasados días de que había habido un atraso por falta de combustible y por eso vamos a estar hoy haciendo una inspección ocular”, dijo el legislador a El Nuevo Día.

La directora ejecutiva de la ATM, Mara Pérez, confirmó a este medio que un retraso de unas tres horas respecto a los viajes de las dos embarcaciones de PR Fast Ferries ocurrió el sábado pasado, debido a que el camión de suministro de combustible se retrasó en la entrega.

“Eso es algo que realmente es lamentable, pero es una situación que estaba fuera de nuestro control”, expresó Pérez.

La funcionaria sostuvo que al momento el hecho de que la ATM no cuenta con el permiso correspondiente de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), les impide tener instalados en Ceiba tanques para el abastecimiento de combustible de las embarcaciones.

“Tan pronto nosotros terminemos con el proceso de estabilización delos terrenos de la EPA, entonces es que podremos poner los tanques de combustible aquí y entonces no habría ninguna situación de esa índole”, aseguró. En entrevista previa, Pérez sostuvo que espera que para el mes de octubre la ATM esté en cumplimiento con la EPA.