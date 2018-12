La Oficina del Contralor emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor de Humacao (Cesco) de la Directoría de Servicios al Conductor (Disco) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) al no tener la evidencia suficiente.

"Nuestra oficina se abstuvo de emitir una opinión, ya que no se pudo obtener evidencia suficiente y apropiada acerca de las operaciones del Cesco relacionadas con las cancelaciones de gravámenes a vehículos de motor", indicó hoy en un informe.

El documento responde a una auditoría realizada para determinar si las cancelaciones de gravámenes a vehículos de motor se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables en el periodo del 1 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2018.

El informe contiene un comentario especial, el cual revela que "la oficina no pudo obtener los universos de las transacciones de los gravámenes del sistema 'Drivers and Vehicles Information Database Plus' para seleccionar la muestra a utilizar en el Cesco de Humacao".

"Nuestros auditores solicitaron a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la base de datos de los gravámenes de dicho sistema en tres ocasiones", concluyó.

El informe cubre el período del 1 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2018.