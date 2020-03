La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, señaló este jueves que la orden del juez Anthony Cuevas para que el ayuntamiento de la capital reinstale en su puesto de carrera al excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración y Desastres, Carlos Acevedo, “es contraria a derecho e innecesaria”.

Su reacción se produjo luego de que el Tribunal de Apelaciones paralizó la decisión de Cuevas que debía cumplirse en 24 horas.

Una vez Acevedo renunció a Nmead en medio del escándalo por el hallazgo del almacén con suministros en Ponce, este indicó que volvería a su puesto como ayudante especial en la Oficina de Manejo de Emergencias de San Juan.

No obstante, Cruz indicó que no lo permitiría y que un tribunal tendría que obligarla. Acevedo demandó a la alcaldesa y al municipio, pero antes que se atendiera el recurso legal, Cruz lo reinstaló en su posición, aunque inmediatamente lo suspendió. Ante eso, Acevedo volvió a presentar una demanda contra el municipio.

La también candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) defendió que el ayuntamiento ha actuado de acuerdo con la ley y a los reglamentos vigentes.

Sin embargo, Cuevas determinó que tanto la alcaldesa como el municipio violentaron la Constitución al suspender a Acevedo de su puesto "sin razón válida".

"El utilizar como pretexto los eventos acaecidos por el hallazgo del almacén de suministros en Ponce y la posterior destitución del Sr. Acevedo de su cargo de confianza a nivel estatal, para inventarse una justificación que le permita demostrar que no aceptará al peticionario en su empleo de carrera, es una acción temeraria y caprichosa. Esta acción no es más que una afrenta a nuestro ordenamiento jurídico, que ha llevado al sr. Acevedo hasta la ignominia. Este tribunal no le hará eco a semejante proceder que violenta los derechos del individuo", cita el documento.

No obstante, Cruz entiende que la decisión de Cuevas atenta contra el poder de los municipios para investigar la conducta de sus empleados.