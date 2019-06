La procuradora de las Mujeres Lersy Boria solicitó hoy al Departamento de Justicia (DJ) un informe en relación al manejo de una querella presuntamente atendida por el fiscal Diego Velázquez del área de Mayagüez, en relación a un incidente de Ley 54 que había sido denunciado el miércoles por Lourdes Del Carmen Cuevas Natal.

La mujer de 42 años fue asesinada ayer por su expareja, contra quien pesaba una orden de protección por hechos denunciados durante la misma semana en que se cometió el asesinato. De acuerdo a la querella, el hombre identificado como Javier Acevedo Rodríguez, de 41 años, maltrató psicológicamente a Cuevas manifestándole "me voy a matar". Posteriormente el individuo sacó un porta navajas y se cortó en el área de la muñeca de la mano izquierda.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a la 1:18 p.m. en el Laboratorio Nazarry ubicado en Lajas. Cuevas Natal fungía como la presidenta de dicha compañía que cuenta con otro establecimiento en San Germán, según la descripción en su perfil en Facebook.

Acevedo Rodríguez fue arrestado ese día. Sin embargo, pese a lo que relata la querella, el fiscal no le radicó cargos criminales al hombre y fue dejado en libertad. En su lugar fue presuntamente citado a comparecer en la fiscalía en Mayagüez.

"Las órdenes de protección son efectivas siempre y cuando todos los componentes envueltos respondan en lo que le corresponde", subrayó Boria en declaraciones a El Nuevo Día, al tiempo que sostuvo que solicitaría un informe a Justicia sobre las acciones del fiscal Velázquez respecto al incidente.

"La orden por sí sola no es un suficiente, es crucial seguir un protocolo de seguridad al momento de diligenciar la orden donde la Policía debe estar al pendiente de la protección de la víctima. Justicia no debe tomar livianamente ningún evento y todos deben investigarse en el momento, ya que la vida de las víctimas siempre está en riesgo. No hay amenaza ni evento irrelevante", manifestó la procuradora.

Cuevas Natal es la séptima víctima fatal a causa de la violencia machista en el país en lo que va del 2019. El asesinato de la mujer fue reportado a las 5:37 p.m. del pasado sábado en la calle Almendro de la urbanización Sombra del Real en Ponce.

"Estas cosas no pueden seguir ocurriendo, el sistema de Justicia tiene que tomar un rol más proactivo", apuntó la funcionaria.

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una violación a una Orden de Protección en la mencionada urbanización. Tras la llamada, agentes de la Policía llegaron hasta la residencia donde fue encontrado el cuerpo de la mujer, en el área de la entrada principal.

Cuevas Natal presentaba varias heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. los paramédicos de Emergencias Médicas Municipal que llegaron hasta el lugar diagnosticaron ausencia de signos vitales.

"A la luz de los hechos que hasta el momento se ha esbozado, es inaceptable que se dejara a este cobarde en libertad. Todos tenemos que ser parte de la solución y utilizar las herramientas que tengamos a nuestro haber para ayudar a las víctimas que buscan de nuestra ayuda", puntualizó.

La secretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced dijo que solicitó a la jefa de Fiscales Olga Castellón se investigue todo lo relacionado al caso de Cuevas Natal. “No toleraremos ninguna actuación incorrecta en el manejo de los casos”, aseguró en un tuit.

La procuradora enfatizó en la importancia de analizar y comunicar la peligrosidad del agresor y que cuando sucedan incidentes de violencia y amenaza a la vida, la víctima active un Plan de Escape que considere mudarse temporeramente a un lugar seguro y desconocido por el agresor.

"También es importante que los patronos activen el Protocolo de Violencia Doméstica para brindar protecciones adicionales a sus empleadas y empleados que atraviesen por estas situaciones. Estos protocolos incluyen alertar a la policía", explicó.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres informó a las personas que creen que pueden estar en peligro, que pueden relocalizarse de manera temporal un albergue, donde recibirá servicios de apoyo psicológico y legal (Red de Albergues de PR 787-548-0709, 6900, 5283, 0010). Si el peligro es inminente, llame al 9-1-1 de inmediato.