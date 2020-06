Aunque todavía no ha sido confirmado por el Senado, el designado secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, dijo hoy que comenzará a gestionar soluciones al problemático proceso de reclamación de beneficios por desempleo.

Rivera Santiago fue designado para el puesto después que ayer Briseida Torres renunció, en medio de las crecientes críticas por el lento proceso de atender las largas filas de ciudadanos que buscan completar sus solicitudes de beneficios por desempleo.

El funcionario indicó que una de las medidas que contempla es reabrir oficinas regionales del Departamento del Trabajo en distintos puntos de la isla para que las personas no tengan que llegar hasta el Centro de Convenciones en San Juan, donde se estableció un sistema de "servi carro" para la entrega de documentos, pero que en días pasados causó malestar por la lentitud en el proceso.

"El interés primero es cómo quitamos el embudo que hay en el Centro de Convenciones, estas largas filas, personas bajo el sol, es inaceptable... personas que vienen de Mayagüez a las 3:00 de la mañana... esas son situaciones que no deben ocurrir", sostuvo Rivera Santiago en entrevista radial con WKAQ 580.

"Tenemos que vislumbrar de reabrir regiones para personas del área oeste y orientar a la ciudadanía para ver de qué manera de forma ordenada estas personas pueden venir y que la espera sea la mínima", agregó.

Asimismo, señaló que además de visitar hoy el Centro de Convenciones para conocer más sobre la operación que ocurre allí, se reunirá con personal del Departamento de Hacienda que le ayude a implementar tecnología que usa esa agencia.

"Nos vamos a reunir con personal técnico de Hacienda para evaluar el programa electrónico que tiene para estas reclamaciones, ya que el Departamento de Hacienda tiene experiencia. Ha podido manejar un gran volumen de reclamaciones, emitir los pagos", dijo Rivera Santiago.

Agregó que Hacienda "tiene una base de datos con información establecida en la base contributiva, como los nombres, personas que trabajan por cuenta propia (para usar) en el caso de las reclamaciones de PUA".

"El gobierno ya tiene esa información de estas personas en otra agencia. Vamos ver de qué manera tecnológicamente podemos brincar estos pasos de tener que entregar un papel a la mano", abundó. "No hay soluciones mágicas, no varitas mágicas para solucionar las cosas, pero tenemos toda la intención y por eso es que vamos a dirigirnos hacia allá para comenzar a trabajar".

Como la Legislatura está en sesión, su nombramiento tiene que ser aprobado primero por el Senado antes de que pueda ejecutar cualquier función en la agencia.

Hasta que haya un funcionario confirmado, la agencia será dirigida por la subsecretaria Mabel Santiago.

No obstante, Rivera Santiago aseguró que comenzará con las reuniones para adelantar procesos mientras se ve su nombramiento en el Senado.

"Como nominado no soy el secretario, pero eso no impide que pueda de alguna manera comenzar a ayudar y a examinar lo que hay", dijo.