Las estadísticas más recientes de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) reflejan una merma en la cantidad de acciones civiles radicadas para ejecutar desahucios.

El dato surgió esta mañana en una vista de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, donde la OAT indicó que de 6,257 casos radicados en el año fiscal 2015-2016, la cifra aumentó a 7,104 en el próximo año fiscal, pero bajó hasta 5,844 en el año fiscal 2017-2018.

El proceso de desahucio está regulado por el Código Civil, la Ley de Procedimientos Legales Especiales y la Ley 86-2011. El ordenamiento jurídico actual dispone que las causas para desahucio son: el haber expirado el término del arrendamiento, la falta de pago al precio convenido, una infracción a las estipulaciones acordadas o darle un uso indebido a la cosa arrendada.

Las reglas de procedimiento incluyen que el juicio se deberá llevar a cabo dentro un plazo no mayor de 10 días después de que las partes son notificadas y que las apelaciones tendrán que ser radicadas en no más de cinco días. Sin embargo, hay procedimientos especiales cuando la familia que se busca desahuciar enfrenta problemas de insolvencia económica para que la sentencia no sea final y firme hasta que se notifique al Departamento de la Vivienda y al Departamento de la Familia. En estos casos, la ejecución del proceso de desahucio se llevará a cabo 20 días después de la notificación.

Además, si la sentencia es adversa a una o más personas con impedimentos o de edad avanzada, la Oficina del Procurador de Personas de edad Avanzada o el Procurador de Personas con Impedimentos serán notificados.

El tema se atendió esta mañana al discutirse la Resolución de la Cámara 1098, de la representante penepé, Maricarmen Mas Rodríguez, que propone investigar los procedimientos de ejecución de hipotecas y casos de desahucios para evitar una crisis de vivienda. A pesar de que el Departamento de la Familia indicó en la vista pública que el término de 20 días es “sumamente corto”, la representante indicó que su enfoque está en determinar si el Departamento de la Vivienda y las oficinas de los procuradores están haciendo su trabajo al intervenir en los casos notificados por los tribunales.

“Quiero escuchar al Departamento de la Vivienda y las estadísticas y las resoluciones o reglamentos que tengan los procuradores para ver si hay que enmendar la ley o alguna regulación”, dijo Mas Rodríguez a El Nuevo Día.

De hecho, la Exposición de Motivos de la resolución alude a que durante el último trimestre del año fiscal 2017-2018 se registraron en la OAT 2,580 casos, cifra que fue validada por dicha dependencia. También se sostiene, citando cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que las viviendas ocupadas por el dueño se redujeron en un 1.3 % para el 2010 y en un 4% para el 2015. De otra parte, las viviendas ocupadas por inquilinos aumentaron en 1.3% y 4.1% para el 2010 y 2015, respectivamente.