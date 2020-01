La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy el retraso para el lunes 13 de enero del inicio de clases en el sistema de educación público tras los continuos movimientos sísmicos que se han registrado en el país, especialmente en la zona sur y suroeste.

“Hemos cambiado la fecha del inicio de clases…porque antes de que los niños comiencen queremos asegurarnos de que todas las escuelas estén en condiciones de seguridad para los niños”, indicó la gobernadora.

Los maestros, sin embargo, deben reportarse a trabajar este 8 de enero, tal y como estaba estipulado en el calendario escolar, aunque el secretario de Educación, Eligio Hernández, no descartó acciones diferentes con los educadores del sur. Para ello, sin embargo, emitiría un memorándum con la directriz.

La gobernadora informó, además, que ese primer día de clases en las escuelas públicas se realizarán ejercicios de cómo protegerse en caso de un temblor. “No es para que nos vayamos a alarmar, es una precaución que debemos tomar para que todos nuestros niños estén seguros”, sostuvo Vázquez Garced que tras la conferencia de prensa se trasladaría al área sur del país, específicamente a los municipios de Guánica, Guayanilla y Guánica.

Al momento, solo la escuela elemental José Rodríguez, localizada en el municipio de Guánica, ha presentado problemas estructurales a causa de los eventos. El plantel -que tiene una matrícula de 426 estudiantes- debe estar listo para recibir a los niños el lunes, ya que los daños fueron como consecuencia de los movimientos reportados la semana pasada y ya Educación había contratado una compañía para realizar los trabajos a partir de mañana.

“Eran unos daños menores, así que no había ningún riesgo”, planteó Hernández sobre las grietas que se identificaron en la estructura.

Vázquez Garced realizó una improvisada rueda de prensa cerca del mediodía de hoy tras realizar un recorrido por el área de San Juan, donde se celebra la tradicional fiesta del Día de Reyes del gobierno, para responder a las interrogantes que existen en el país tras registrarse un nuevo sismo esta mañana de una magnitud de 4.7.

Como consecuencia de este movimiento, cinco estructuras construidas sobre pilotes o zancos en barrio Esperanza de Guánica colapsaron. Otras nueve ubicadas en la misma comunidad sufrieron grietas. De las cinco viviendas que sufrieron daños mayores solo una estaba habitada. “Después detodo movimiento sísmico continúan las grietas, así que estas familias decidieron moverse. Por su nerviosismo, el alcalde muy responsablemente abre el refugio y lo pone a la disposición de los ciudadanos”, detalló Acevedo.

✉ Email Unas 79 viviendas sufrieron daño en Guánica tras el sismo del 6 de enero de 2020. (Suministrada)

El temblor que se registró a las 6:23 a.m. el Día de Reyes fue de 5.8. Vista de una residencia afectada en Guánica. (Suministrada)

El epicentro del temblor se registró frente a la costa de Guánica. (Suministrada)

El gobierno central hará las gestiones que sean necesarias para ofrecer asistencia a las personas cuyas residencias colapsaron o sufrieron daños a causa del temblor. (Suministrada)

Cinco residencias colapsaron en la barriada Esperanza en Guánica. (Suministrada)

El movimiento telúrico ocasionó daños en varias residencias en Guánica. (Suministrada)

Varias casas de altos se cayeron. (Suministrada)

En Guayanilla también el sismo afectó varias viviendas. (Suministrada)

Vista de un cuarto de una residencia en Guayanilla. (Suministrada)

La casa de Guayanilla se agrietó y colapsó. (Suministrada)

La estructura en Guayanilla no resistió el sismo. (Suministrada)

Las familias afectadas recibirán ayuda. (Suministrada)

El sismo provocó que varios caminos se vieran afectados en Guayanilla. (Suministrada)

En Guayanilla se derrumbaron piedras a la carretera. (Suministrada)

Un derrumbe evitó el paso en una carretera en Guayanilla. (Suministrada)

Carretera hacia el hotel Copa Marina en Guánica. (Suministrada)

Tras el sismo de 5.8 se sintieron varias réplicas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Algunas de las réplicas fueron de más de magnitud 4. (Ramón “Tonito” Zayas)

Vista de una de las residencias que colapsó en la barriada Esperanza en Guánica. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un hombre observa cómo quedó su residencia en Guánica. (Ramon Tonito Zayas)

Una mujer intenta bajar de su residencia por lo que quedó de las escaleras tras colapsar su casa en Guánica. (Ramon Tonito Zayas)

Vista de unas columnas agrietadas de una casa en Guánica. (Ramon Tonito Zayas)

El Centro de Gobierno de Guánica sufrió daños. (Ramon Tonito Zayas)

El gobierno evaluará las estructuras para determinar el tipo de ayuda que se brindará. (Ramon Tonito Zayas)

La gobernadora evaluará las declaraciones de estado de emergencia decretadas por los municipios de Guánica, Guayanilla, Ponce, Yauco y Mayagüez (Ramon Tonito Zayas)

El colapso de una casa provocó que aplastara unos autos en Guánica. (Ramon Tonito Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez asistió a Guánica para ver de primera mano lo sucedido. (Ramon Tonito Zayas)

La gobernadora evaluó el derrumbe de las estructuras de las casas. (Ramon Tonito Zayas)

Algunos de los refugiados en el coliseo Mario Tito Rodríguez realizaron un círculo de oración junto al alcalde de Guánica, Santos Seda Papichy, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Ramon Tonito Zayas)

Dos personas observan una pared agrietada. (Ramon Tonito Zayas)

Vista del atardecer desde Playa Ventana. El sismo afectó su estructura. (Ramon Tonito Zayas)

El faro de Guánica también sufrió daños. (Ramon Tonito Zayas)

Unas 20 personas están refugiadas en el coliseo Mariano "Tito" Rodríguez en Guánica. (Ramon Tonito Zayas) Facebook

El Departamento de la Vivienda habilitó un refugio en el coliseo Mariano “Tito” Rodríguez de Guánica, donde hay 20 personas. No obstante, la agencia está planteándose la posibilidad de abrir un segundo refugio en el pueblo de Guayanilla. “Estamos tratando que no sean escuelas porque no queremos tampoco que se atrasen los niños”, puntualizó el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres, Carlos Acevedo.

La gobernadora indicó que, además de la ayuda inmediata que se está brindando a las familias afectadas, están buscando alternativas para ayudarlos con la recuperación de hogar.

Estado de emergencia

Vázquez Garced dijo que evaluará el pedido que hicieron los alcaldes de Guánica, Guayanilla y Yauco para que se declare en estado de emergencia sus municipios tras los reportes de daños estructurales a varias viviendas.

“Lo vamos a evaluar en conformidad con los daños que haya habido. Se que los municipios ya han activado sus equipos de emergencia particulares de cada uno de los municipios, pero no lo podemos descartar. Vamos a ver cuál es la condición. La recomendación que me hagan los expertos la voy a acoger ”, sostuvo al insistir que una de sus mayores preocupaciones es que la ciudadanía pierda la calma.

“Yo le voy a decir al pueblo las cosas como son para que se preparen, así que mi petición es que estén tranquilos, con calma. Vamos a tener comunicación”, indicó Vázquez Garced.

Los alcaldes de Guánica, Yauco y de Mayagüez, santos Seda, Ángel Luis "Luigi" Torres y José Guillermo Rodríguez, respectivamente, emitieron una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia en sus municipios. Sus homólogos de Ponce, María Mayita Meléndez; y Guayanilla, Nelson Torres Yordán, firmaron órdenes similares.