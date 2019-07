El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, confirmó hoy que las autoridades federales investigan las finanzas del municipio en relación con una transacción de $9 millones de fondos de inversión del ayuntamiento.

Reveló, además, que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Rentas Internas (IRS) lo entrevistaron como parte de la pesquisa.

“Sí, hay un proceso de una revisión de una acción, o una determinación, que el municipio tomó en momento determinado con relación a un fondo de inversión del municipio en un producto a corto plazo que, una vez vencido, no ha retornado el dinero al municipio, y el municipio ha radicado también una demanda de recobro de ese dinero”, afirmó Rodríguez a WKAQ 580.

Trascendió que el Municipio de Mayagüez y la corporación Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) demandaron a la firma Eugenio García Jr. & Associates LLC y a Premier Financial and Investment Group. La demanda busca que dicha firma devuelva al ayuntamiento los $9 millones destinados a inversiones.

La investigación federal gira en torno a si hubo desviaciones de fondos o malas prácticas de estas inversiones y negocios, supo El Nuevo Día.

El alcalde popular aseguró que, antes de incurrir en la inversión, el proceso “pasó también por el asesoramiento legal y financiero del municipio y a base de esos asesoramientos, el municipio actuó”.

“En este caso, esas personas, a las que el municipio ha tomado acción legal con ellas y con su grupo de acciones, tienen que responder por sus licencias, por su seguro y por sus propiedades en caso de no cumplir con lo que fueron los acuerdos con el Municipio de Mayagüez en un trámite técnico financiero que ha sido atendido de esa manera”, sostuvo Rodríguez.

El alcalde indicó que las autoridades también entrevistaron a la gerente de Finanzas del ayuntamiento y al vicealcalde.

Rodríguez sostuvo que no preguntó a los agentes federales si él era objeto de la investigación.

“Las preguntas fueron más bien de carácter institucional y de las facultades que tienen los gobiernos municipales con relación a estos fondos de inversión, que, por cierto, están permitidos y reconocidos como parte de lo que pueden hacer los gobiernos municipales y las entidades públicas con entes reconocidos que tengan un expediente limpio y certificados para hacer este tipo de negocios, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos”.

Rodríguez negó haber cometido un acto ilegal o de corrupción. “Nunca en mi vida pública”, dijo.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, aseguró ayer que la colectividad actuará “de forma consistente y rigurosa” si una pesquisa federal acerca de las finanzas de Mayagüez arrojara que hubo un acto ilegal.

La confirmación del alcalde de la Sultana del Oeste ocurre apenas unas semanas luego de que la Oficina del Contralor revelara deficiencias administrativas en el municipio. El estudio arrojó que el ayuntamiento “no tomó” las “medidas administrativas suficientes para evitar y reducir los déficit acumulados en el Fondo Operacional y no consignaron en los presupuestos los déficit corrientes”.

Bajo investigación federal

Fuentes apuntan a que el FBI mantiene una pesquisa sobre ciertas operaciones del municipio que involucran a Eugenio García Jiménez.

García Jiménez es uno de los directores ejecutivos de MEDI, una de las ocho empresas municipales registradas como activas en el municipio.

Una investigación de El Nuevo Día, publicada en 2016, e informes de auditoría de la Oficina del Contralor reflejaron que las ocho empresas municipales que operan en Mayagüez han estado a cargo de García Jiménez, quien también es contratista del municipio; Alejandro José Riera Fernández, quien es funcionario del ayuntamiento; y Alfredo Paleo Rodríguez.

Sobre estas empresas se publican pocos o ningún dato en sus informes anuales al Departamento de Estado, según la investigación de este diario.

Mientras García Jiménez mantenía contratos a su nombre y de su compañía con la administración municipal, también llevaba negocios propios en los que otros contratistas del ayuntamiento tenían participación, según fuentes de este diario.

MEDI fue la primera empresa municipal de Mayagüez, registrada en marzo 2014, y la que dio origen a la inscripción de las otras siete.

En diciembre de 2014, se registró en el Departamento de Estado MEDI- Financial Strategic y en el 2015, se registraron MEDI Debt & Investment Management, MEDI Energy, MEDI Management, MEDI Films, MEDI Snif y MEDI Cidrex.

MEDI fue creada mediante una ordenanza municipal para estimular el desarrollo económico de esa ciudad y de la región oeste.

A través de estas empresas con fines de lucro, el ayuntamiento buscaba inversionistas “interesados en adquirir deuda municipal, estatal, emitir nueva deuda y hacer inversiones en general”. De igual manera, se proponía “atraer empresas con nuevas tecnologías en pro del medio ambiente”, llevar a cabo negocios, administrar empresas como construcción y remodelación de estructuras, entre otras funciones, segúnse desprenden de varias ordenanzas municipales.

Las empresas municipales son una figura jurídica particular que permite a los ayuntamientos administrar entidades con fines de lucro, pero con unos propósitos específicos que, por supuesto, persiguen el fin público.

Sin embargo, en su informe anual del 2015 en el registro de corporaciones, MEDI informó tener cero capital, aunque surge del registro de contratos del Contralor que, en mayo de 2014, el ayuntamiento le transfirió a MEDI una propiedad valorada en $118 millones.

Fue en 2016 que MEDI informó que contaba con un capital de $260,575,600. De ese capital, $25,000 correspondían a activos y el resto a propiedad y equipo.

Ese informe no se presentó al Departamento de Estado en 2017 como debía ocurrir, sino que se registró en mayo de 2018 cuando también registró el informe de 2017, cuando dijo tener un capital de $254,488,777. La empresa no ha presentado su informe de 2018.

Las demás empresas municipales informan no tener movimiento de activos y pasivos o no han registrado informes corporativos.

García Jiménez mantiene activa la firma que ahora demanda el municipio, Eugenio García JR. & Associates, LLC, la que hasta el año pasado tuvo contratos con el Municipio de Mayagüez, que ascendieron a $334,603.