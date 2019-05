El tiempo continuará durante la mañana de hoy, jueves, generalmente estable con algunos aguaceros a través del este de la isla y temperaturas calurosas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Para la tarde, sin embargo, el meteorólogo Ian Colón Pagán informó que se espera aguaceros y tronadas mayormente sobre sectores del interior y oeste.

“El patrón en cuanto a las temperaturas van a continuar bien similar que en los últimos días. Un flujo leve de viento soplará del suroeste”, detalló el meteorólogo.

Colón, además, advirtió que se podrían reportar en la tarde una advertencia de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos debido a las lluvias.

Los aguaceros serán causados por la humedad, el calor diurno y la brisa marina, según informó el SNM. Estas condiciones podrían continuar hasta mañana pues se prevé que se registre el sábado un alivio en cuanto a las temperaturas.

Las temperaturas máximas deberían alcanzar los bajos 90 grados Fahrenheit a lo largo de las zonas costeras.

Durante esta semana, el SNM ha pronosticado temperaturas altas con tiempo estable debido a que los vientos soplan del sureste, hay una alta presión en el noroeste de la región y por los efectos de una masa de aire seco en combinación con el particulado del polvo del desierto del Sáhara

Poco a poco ha disminuido el particulado del polvo del Sahara, el cual desde el lunes ha provocado bruma en el ambiente.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), expone que los episodios de polvo del desierto del Sahara se registran a finales de la primavera, durante el verano y temprano en el otoño. De hecho, NOAA explica que esto se trata de una masa de aire muy seca, cargada de polvo del desierto, que se mueve usualmente hacia el océano Atlántico Norte cada tres a cinco días.